Найніжніший шашлик із яловичини за 15 хвилин: експрес-рецепт маринаду

Цей експрес-рецепт зробить м’якою навіть яловичину.

Сонце, тепло та вихідні – що ще потрібно для того, щоб вибратися на пікнік зі своїми друзями, щоб посмажити смачний шашлик. Залишається правильно вибрати м’ясо, про що ми писали раніше, а також смачно та бажано правильно його замаринувати.

Найчастіше яловичину не купують на шашлик, бо вона надто жорстка. Однак якщо знати, як її правильно замаринувати, м’ясо вийде дуже ніжним та соковитим. "Телеграф" ділиться зі своїми читачами унікальним рецептом маринаду, завдяки якому м’ясо на шашлик буде готове за 15 хвилин.

Маринад для шашлику: експрес-рецепт

Складові:

цибуля – 1 шт (середніх розмірів);

ківі – 1 шт.;

лимон – половинка;

сіль та чорний перець – по ½ ч. л.;

гострий перець – на кінчику ножа;

кмин та насіння коріандру – по 1 ч. л.;

газована мінеральна вода – 100 мл.

Читайте також: Категорія Рецепти Маринад для шашлику з двох інгредієнтів: м’ясо танутиме у роті Секрет ніжного м’яса полягає в тому, що йому потрібно перемішувати маринад мінімум 5-7 хвилин.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо на середні шматки. На тертці або за допомогою блендера подрібніть цибулину і ківі до каші, і додайте її в м’ясо. Потім подрібніть кмин і коріандр до порошкоподібного стану і додайте до м’яса разом з чорним і червоним перцем. Після цього видавіть в маринад сік лимона, залийте все мінеральною водою, все добре перемішайте і залиште настоюватись на 10 хвилин. Через цей час посоліть маринад, ретельно все перемішайте і залиште ще на 3-5 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими харчовими продуктами шашлики не можна поєднувати в жодному разі.