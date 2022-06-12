Нежнейший шашлык из говядины за 15 минут: экспресс-рецепт маринада
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Этот экспресс-рецепт сделает мягкой даже говядину.
Солнце, тепло и выходные — что еще нужно для того, чтобы выбраться на пикник со своими друзьями, чтобы пожарить вкусный шашлык. Остается правильно выбрать мясо, о чем мы писали ранее, а также вкусно и желательно правильно его замариновать.
Чаще всего говядину не покупают на шашлык, потому, что она слишком жесткая. Однако если знать, как ее правильно замариновать, то мясо получится очень нежным и сочным. "Телеграф" делится со своими читателями уникальным рецептом маринада, благодаря которому мясо на шашлык будет готово через 15 минут.
Маринад для шашлыка: экспресс-рецепт
Ингредиенты:
- лук – 1 луковица (средних размеров);
- киви – 1 шт.;
- лимон – половинка;
- соль и черный перец – по ½ ч. л.;
- острый перец – на кончике ножа;
- тмин и семена кориандра – по 1 ч. л.;
- газированная минеральная вода – 100 мл.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо на средние куски.
- На терке или с помощью блендера измельчите луковицу и киви до состояния каши, и добавьте ее в мясо.
- Затем измельчите тмин и кориандр до порошкообразного состояния и также добавьте к мясу вместе с черным и красным перцем.
- После выдавите в маринад сок лимона, залейте все минеральной водой, все хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на 10 минут. Спустя это время посолите маринад, тщательно все перемешайте и оставьте еще на 3-5 минут.
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