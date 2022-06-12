Укр

Нежнейший шашлык из говядины за 15 минут: экспресс-рецепт маринада

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
642
Как замариновать говядину за 15 минут Новость обновлена 12 июня 2022, 11:59
Как замариновать говядину за 15 минут

Этот экспресс-рецепт сделает мягкой даже говядину.

Солнце, тепло и выходные — что еще нужно для того, чтобы выбраться на пикник со своими друзьями, чтобы пожарить вкусный шашлык. Остается правильно выбрать мясо, о чем мы писали ранее, а также вкусно и желательно правильно его замариновать.

Чаще всего говядину не покупают на шашлык, потому, что она слишком жесткая. Однако если знать, как ее правильно замариновать, то мясо получится очень нежным и сочным. "Телеграф" делится со своими читателями уникальным рецептом маринада, благодаря которому мясо на шашлык будет готово через 15 минут.

Маринад для шашлыка: экспресс-рецепт

Ингредиенты:

  • лук – 1 луковица (средних размеров);
  • киви – 1 шт.;
  • лимон – половинка;
  • соль и черный перец – по ½ ч. л.;
  • острый перец – на кончике ножа;
  • тмин и семена кориандра – по 1 ч. л.;
  • газированная минеральная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо на средние куски.
  2. На терке или с помощью блендера измельчите луковицу и киви до состояния каши, и добавьте ее в мясо.
  3. Затем измельчите тмин и кориандр до порошкообразного состояния и также добавьте к мясу вместе с черным и красным перцем.
  4. После выдавите в маринад сок лимона, залейте все минеральной водой, все хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на 10 минут. Спустя это время посолите маринад, тщательно все перемешайте и оставьте еще на 3-5 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими продуктами питания есть шашлыки нельзя ни в коем случае.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Маринад #Маринованный шашлык #маринад для шашлыка #маринад для мяса