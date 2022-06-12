Нежнейший шашлык из говядины за 15 минут: экспресс-рецепт маринада

Этот экспресс-рецепт сделает мягкой даже говядину.

Солнце, тепло и выходные — что еще нужно для того, чтобы выбраться на пикник со своими друзьями, чтобы пожарить вкусный шашлык. Остается правильно выбрать мясо, о чем мы писали ранее, а также вкусно и желательно правильно его замариновать.

Чаще всего говядину не покупают на шашлык, потому, что она слишком жесткая. Однако если знать, как ее правильно замариновать, то мясо получится очень нежным и сочным. "Телеграф" делится со своими читателями уникальным рецептом маринада, благодаря которому мясо на шашлык будет готово через 15 минут.

Маринад для шашлыка: экспресс-рецепт

Ингредиенты:

лук – 1 луковица (средних размеров);

киви – 1 шт.;

лимон – половинка;

соль и черный перец – по ½ ч. л.;

острый перец – на кончике ножа;

тмин и семена кориандра – по 1 ч. л.;

газированная минеральная вода – 100 мл.

Читайте также: Категория Рецепты Маринад для шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет таять во рту Секрет нежного мяса заключается в том, что ему нужно перемешивать в маринаде минимум 5-7 минут.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо на средние куски. На терке или с помощью блендера измельчите луковицу и киви до состояния каши, и добавьте ее в мясо. Затем измельчите тмин и кориандр до порошкообразного состояния и также добавьте к мясу вместе с черным и красным перцем. После выдавите в маринад сок лимона, залейте все минеральной водой, все хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на 10 минут. Спустя это время посолите маринад, тщательно все перемешайте и оставьте еще на 3-5 минут.

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