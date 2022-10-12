Укр

Чем заменить селедку в "шубе": рецепт вкусного салата по-новому

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1075
Как приготовить салат Шуба без сельди Новость обновлена 12 октября 2022, 14:14
Как приготовить салат Шуба без сельди

Этот продукт прекрасно способен заменить надоевшую сельдь

Необязательно ждать новогодних праздников, чтобы поесть любимый салат. Если решите приготовить сельд под шубой, но при этом как-то разнообразить блюдо, то предлагаем вам рецепт салата по-новому, то есть вообще без селедки. Заменить ее можно индейкой.

Это мясо в меру мягкое и нежирное, и прекрасно сочетать его можно с овощами. Рецептом "индейки под шубой" поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить салат "Шуба" без сельди

Ингредиенты:

  • 200 г филе индейки
  • 2 яйца
  • 150 г отварного картофеля
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 20 г чернослива
  • 2–3 маринованных огурца
  • 2–3 ст. л. майонеза

Приготовление:

  1. Отвариваем овощи: картофель, свеклу и морковь. Яйца варим вкрутую. Эти ингредиенты остужаем и чистим. Потом натираем на терке.
  2. Отвариваем филе индейки. Его можно запечь или обжарить. Потом нарезаем небольшими кусочками. Измельчиваем маринованные огурцы и чернослив.
  3. Формируем слои салата: сначала картофель, потом — морковь. Затем выкладываем нарезанное филе индейки, огурцы, яйца и свеклу с черносливом. Между слоями смазываем майонезом. В конце немного солим.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт свекольного салата "цацики" — классику греческой кухни.

Теги:
#Рецепты #Индейка #Салаты #Селедка под шубой #Селедка