Чем заменить селедку в "шубе": рецепт вкусного салата по-новому
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Этот продукт прекрасно способен заменить надоевшую сельдь
Необязательно ждать новогодних праздников, чтобы поесть любимый салат. Если решите приготовить сельд под шубой, но при этом как-то разнообразить блюдо, то предлагаем вам рецепт салата по-новому, то есть вообще без селедки. Заменить ее можно индейкой.
Это мясо в меру мягкое и нежирное, и прекрасно сочетать его можно с овощами. Рецептом "индейки под шубой" поделились на сайте vazhnoznat.
Как приготовить салат "Шуба" без сельди
Ингредиенты:
- 200 г филе индейки
- 2 яйца
- 150 г отварного картофеля
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 20 г чернослива
- 2–3 маринованных огурца
- 2–3 ст. л. майонеза
Приготовление:
- Отвариваем овощи: картофель, свеклу и морковь. Яйца варим вкрутую. Эти ингредиенты остужаем и чистим. Потом натираем на терке.
- Отвариваем филе индейки. Его можно запечь или обжарить. Потом нарезаем небольшими кусочками. Измельчиваем маринованные огурцы и чернослив.
- Формируем слои салата: сначала картофель, потом — морковь. Затем выкладываем нарезанное филе индейки, огурцы, яйца и свеклу с черносливом. Между слоями смазываем майонезом. В конце немного солим.
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