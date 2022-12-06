Что нужно сделать с куриными крылышками, чтобы получить хрустящую корочку: простой рецепт (видео)

При приготовлении крылышек важно помнить об одном нюансе

Куриные крылышки – вкуснейшее блюдо, которые многие часто готовят дома. Чтобы они получились сочными, позаботьтесь о соусе к мясу. А вот сделать хрустящую корочку поможет небольшая кулинарная уловка.

Для создания хрустящей корочки у мяса необходимо после мытья крылышек хорошо их обсушить – вот и весь секрет. Об этом рассказывает фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулинар поделилась простым рецептом вкусных куриных крылышек в духовке.

Рецепт запечённых куриных крылышек с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

2 ст. л. муки

1 ст. л. сухого чеснока

1 ст. л. паприки

сухие травы (петрушка, орегано, итальянские)

1 ст. л. разрыхлителя

соль, перец

30 г пармезана

30 г сливочного масла

петрушка

сок лимона

чеснок (по желанию)

крылышки – 1 кг

Способ приготовления:

Крыльца помыть и хорошо обсушить. Смешать шесть первых ингредиентов по списку. Муку отмеряем с горкой, специи – без. Осыпать этой смесью крылышки со всех сторон. Крыльца выложить на решетку или противень и поставить в духовку на 20 минут при 200 градусах. Затем перевернуть еще на 20 минут. Пармезан натереть на мелкую терку, нарезать петрушку, растопить сливочное масло, мелко нарезать чеснок. Смешать все с перцем, солью и соком лимона. Готовые крылышки, пока горячие, смешать с этим соусом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочных домашних котлет.