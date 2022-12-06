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Что нужно сделать с куриными крылышками, чтобы получить хрустящую корочку: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Сочные и вкусные крылышки любят все Новость обновлена 06 декабря 2022, 19:56
Сочные и вкусные крылышки любят все. Фото shutterstock.com

При приготовлении крылышек важно помнить об одном нюансе

Куриные крылышки – вкуснейшее блюдо, которые многие часто готовят дома. Чтобы они получились сочными, позаботьтесь о соусе к мясу. А вот сделать хрустящую корочку поможет небольшая кулинарная уловка.

Для создания хрустящей корочки у мяса необходимо после мытья крылышек хорошо их обсушить – вот и весь секрет. Об этом рассказывает фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулинар поделилась простым рецептом вкусных куриных крылышек в духовке.

Рецепт запечённых куриных крылышек с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. сухого чеснока
  • 1 ст. л. паприки
  • сухие травы (петрушка, орегано, итальянские)
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • соль, перец
  • 30 г пармезана
  • 30 г сливочного масла
  • петрушка
  • сок лимона
  • чеснок (по желанию)
  • крылышки – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Крыльца помыть и хорошо обсушить. Смешать шесть первых ингредиентов по списку. Муку отмеряем с горкой, специи – без. Осыпать этой смесью крылышки со всех сторон.
  2. Крыльца выложить на решетку или противень и поставить в духовку на 20 минут при 200 градусах. Затем перевернуть еще на 20 минут.
  3. Пармезан натереть на мелкую терку, нарезать петрушку, растопить сливочное масло, мелко нарезать чеснок. Смешать все с перцем, солью и соком лимона.
  4. Готовые крылышки, пока горячие, смешать с этим соусом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочных домашних котлет.

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#Рецепт #Мясо #Куриные крылышки