Что нужно сделать с куриными крылышками, чтобы получить хрустящую корочку: простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
При приготовлении крылышек важно помнить об одном нюансе
Куриные крылышки – вкуснейшее блюдо, которые многие часто готовят дома. Чтобы они получились сочными, позаботьтесь о соусе к мясу. А вот сделать хрустящую корочку поможет небольшая кулинарная уловка.
Для создания хрустящей корочки у мяса необходимо после мытья крылышек хорошо их обсушить – вот и весь секрет. Об этом рассказывает фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулинар поделилась простым рецептом вкусных куриных крылышек в духовке.
Рецепт запечённых куриных крылышек с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- 2 ст. л. муки
- 1 ст. л. сухого чеснока
- 1 ст. л. паприки
- сухие травы (петрушка, орегано, итальянские)
- 1 ст. л. разрыхлителя
- соль, перец
- 30 г пармезана
- 30 г сливочного масла
- петрушка
- сок лимона
- чеснок (по желанию)
- крылышки – 1 кг
Способ приготовления:
- Крыльца помыть и хорошо обсушить. Смешать шесть первых ингредиентов по списку. Муку отмеряем с горкой, специи – без. Осыпать этой смесью крылышки со всех сторон.
- Крыльца выложить на решетку или противень и поставить в духовку на 20 минут при 200 градусах. Затем перевернуть еще на 20 минут.
- Пармезан натереть на мелкую терку, нарезать петрушку, растопить сливочное масло, мелко нарезать чеснок. Смешать все с перцем, солью и соком лимона.
- Готовые крылышки, пока горячие, смешать с этим соусом.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сочных домашних котлет.