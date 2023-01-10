Можно ли использовать масло из-под рыбных консервов: пять лучших лайфхаков

Шпроты, сардины и тунец – после использования любимых многими консервов масло из них часто выливается. Но мы знаем лучший способ!

Идею, что масло из-под рыбных консервов одноразовое исповедуют множество людей. Но если посмотреть с другой стороны – такое масло ароматное и солоноватое, что позволяет использовать его и для вкусных и полезных завтраков. Как сообщается на сайте www.falstaff.com — вариантов использовать такое масло — великое множество!

Есть множество разновидностей консервов, где рыбный запах в масле имеет большую или меньшую насыщенность. Иногда такое масло вообще не имеет запаха и вкуса — в этих случаях его можно использовать для обжаривания гренок или картофеля.

Как использовать?

Масло + чеснок

Например, смешайте с маслом из-под рыбных консервов чесночные зубчики и обжарьте их на сковороде. Это отличная идея закуски к гарнирам или бутербродам.

Масло + гарнир

Отличная идея добавить масло из-под консервов в вареный картофель, рисом или ы макароны.

Дополнение к салатам

Любые салаты с греночками и сыром при добавлении масла от рыбных консервов — приобретут незабываемый вкус! Кстати, поджаренные анчоусы на таком масле сделаю лучше почти любое блюдо, от яичницы до пасты.

Лайфхак для владельцев животных

Если ваш питомец отказывается есть лекарство — капните на таблетку пару капель рыбного масла. Тогда с приемом лекарств не будет никаких проблем.