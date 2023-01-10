Чи можна використовувати олію з-під рибних консервів: п’ять найкращих лайфхаків

Після використання улюблених рибних консервів олія з них часто виливається. Але ми знаємо кращий спосіб!

Ідею, що олія від рибних консервів одноразова, сповідує значна кількість людей. Але якщо подивитися з іншого боку — така олія ароматна і солонувата, а це дозволяє використовувати її для смачних і корисних сніданків. Як повідомляється на сайті www.falstaff.com — варіантів використовувати таку олію — безліч!

Є безліч різновидів консервів, де рибний запах у олії має більшу чи меншу насиченість. Іноді така олія взагалі не має запаху та смаку — у цих випадках її можна використовувати для обсмажування грінок або картоплі.

Як використовувати?

Олія + часник

Наприклад, змішайте часникові зубчики з олією від рибних консервів та обсмажте їх на сковороді. Це чудова ідея доповнення до гарнірів або бутербродів.

Олія + гарнір

Відмінна ідея додати масло від консервів у варену картоплю, рису або макаронів.

Доповнення до салатів

Будь-які салати з гріночками та сиром при додаванні олії від рибних консервів – набудуть незабутнього смаку! До речі, підсмажені анчоуси на такому маслі покращать майже будь-яку страву – від яєчні до пасти.

Лайфхак для власників тварин

Якщо ваш вихованець відмовляється їсти ліки — капніть на таблетку пару крапель рибної олії. Тоді із прийомом ліків не буде жодних проблем.