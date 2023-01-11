Рецепт, который вы запомните навсегда: вяленое сало с водкой

Это один из лучших рецептов приготовления ароматного, вяленого сала в домашних условиях

В холодное время года — сало незаменимый ингредиент на нашем столе. Оно богато жирными кислотами, помогает согреться, а в сочетании с чесноком и хлебом даже укрепляет иммунитет. Рецептов как приготовить вяленое сало множество, но мы делимся с вами тем рецептом, где помимо специй нужно использовать водку. Сало по этому рецепту получается настолько вкусным, что моментально исчезает со стола. Если вы хотите просто засолить сало, не тратя на это много времени — воспользуйтесь нашим другим рецептом.

Как отмечает cookpad.com, приготовленное по этому рецепту сало, хоть и энергозатратное дело, но результат вас просто покорит!

Ингредиенты

Свиное сало с мясными прожилками – 700 г

Соль крупного помола – 500 г

Черный перец – 1 ст.л

Мускатный орех – 1 ст.л

Паприка – 1 ст.л

Водка – 100 мл

Способ приготовления