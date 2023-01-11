Рецепт, який ви запам’ятаєте назавжди: в’ялене сало з горілкою
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Це один із найкращих рецептів приготування ароматного в’яленого сала в домашніх умовах
У холодну пору року сало незамінний інгредієнт на нашому столі. Воно багате на жирні кислоти, допомагає зігрітися, а в поєднанні з часником і хлібом навіть зміцнює імунітет. Варіантів як приготувати в’ялене сало безліч, але ми пропонуємо вам рецепт, де окрім спецій потрібно використовувати горілку. Сало за цим рецептом виходить настільки смачним, що миттєво зникає зі столу. Якщо ви хочете просто засолити сало не витрачаючи на це багато часу, скористайтеся нашим іншим рецептом.
Як зазначає cookpad.com, приготовлене за цим рецептом сало, хоч і потребує багато часу, але результат вас просто підкорить!
складові
- Свиняче сало з м’ясними прожилками – 700 г
- Сіль велика – 500 г
- Чорний перець – 1 ст.л
- Мускатний горіх – 1 ст.л
- Паприка – 1 ст.
- Горілка – 100 мл
Спосіб приготування
- Сало добре промийте під проточною водою і витріть насухо паперовим рушником.
- У миску насипте сіль, додайте мускатний горіх, чорний перець, паприку і холодну горілку. Перемішайте, щоб вийшла густа паста.
- Отриманою пастою ретельно змастіть сало.
- Викладаємо його в миску або каструлю, накриваємо рушником і ставимо в холодильник на 3 доби.
- Потім сало дістаємо. Беремо каструлю, ставимо на неї друшляк та викладаємо сало. Зверху сала ставимо прес. Залишаємо в такому положенні доти, доки не піде зайва волога.
- Як тільки волога пішла — прибираємо прес, а сало загортаємо в чисту бавовняну тканину, щільно стягуємо мотузками, а потім підвішуємо пакунок на кухні й залишаємо на 3 місяці, щоб воно вже остаточно приготувалось.
- Через 3 місяці розгортаємо пакунок, зчищаємо сіль та спеції та нарізаємо для подачі на стіл.