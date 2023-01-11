Рецепт, який ви запам’ятаєте назавжди: в’ялене сало з горілкою

Це один із найкращих рецептів приготування ароматного в’яленого сала в домашніх умовах

У холодну пору року сало незамінний інгредієнт на нашому столі. Воно багате на жирні кислоти, допомагає зігрітися, а в поєднанні з часником і хлібом навіть зміцнює імунітет. Варіантів як приготувати в’ялене сало безліч, але ми пропонуємо вам рецепт, де окрім спецій потрібно використовувати горілку. Сало за цим рецептом виходить настільки смачним, що миттєво зникає зі столу. Якщо ви хочете просто засолити сало не витрачаючи на це багато часу, скористайтеся нашим іншим рецептом.

Як зазначає cookpad.com, приготовлене за цим рецептом сало, хоч і потребує багато часу, але результат вас просто підкорить!

складові

Свиняче сало з м’ясними прожилками – 700 г

Сіль велика – 500 г

Чорний перець – 1 ст.л

Мускатний горіх – 1 ст.л

Паприка – 1 ст.

Горілка – 100 мл

Спосіб приготування