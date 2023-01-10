Неймовірна закуска, яка і готується, і з’їдається за 5 хвилин: рецепт сала в розсолі

Таке сало виходить дуже ніжним та ароматним і швидко зникає зі столу

Сало — дуже смачний та корисний продукт, багатий на жирні кислоти, які потрібні нашому організму для нормального функціонування. Споживати його у великих кількостях не варто, однак з’їсти декілька шматочків смачного сала із хлібом і часником (або цибулею — кому як більше до вподоби) зайвим не буде. Особливо взимку, коли організм вимагає чогось жирного і калорійного.

Як приготувати дуже смачну закуску із салом і часником буквально за 5 хв, розповідає sensatsiya. З цим рецептом легко впорається навіть новачок.

Інгредієнти:

1,5 кг сала

12 зуб. часнику

1 л води

8 ст.л. солі

4 лаврових листки

Перець горошком

Перець духмяний

Приготування:

Спершу готуємо розсіл. Для цього наливаємо воду у каструлю і додаємо сіль, обидва види перцю та лаврове листя. Ставимо каструлю на плиту і доводимо масу до кипіння. Після цього тримаємо на вогні ще 4-5 хв. Тоді відставляємо каструлю вбік, аби розсіл трохи охолов.

Беремося за сало. Краще обирати м’ясисте — з таких шматків виходить смачніша закуска. Ретельно промиваємо його і висушуємо за допомогою паперових кухонних рушників. Нарізаємо сало невеликими шматками.

Чистимо і ділимо на часточки кожен зубчик часнику. Перекладаємо невелику його частину у чисту суху банку і починаємо зверху викладати шарами сало (краще його класти шкіркою вниз). Кожен шар сала накриваємо часником, робимо так, аж доки вся банка не буде заповнена. Останній шар має бути часниковий.

Заливаємо всередину банки охолоджений розсіл (можна навіть із перцем та лавровим листям), щільно закриваємо кришкою і залишаємо заготівлю при кімнатній температурі на 2 доби. Після цього закуска має відправитися у холодильник — ще на 2 доби.

Перед вживанням сало краще просушувати паперовими серветками. А для подальшого зберігання його достатньо загорнути в фольгу і відправити у морозилку.

Раніше ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець, щоб першим зникав зі столу. Цей рецепт підкорює своєю простотою і пікантним смаком.