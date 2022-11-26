Ніякого оцту та цибулі: як замаринувати оселедець, щоб він танув у роті

Розсіл для маринаду готується найпростіше.

Оселедець — це дуже смачна риба, яку готують і як самостійну страву, так і додають в популярні салати, наприклад, з нею можна приготувати салат "Оселедець під шубою". Однак, сьогодні ми хочемо поговорити саме про самостійну страву.

Найчастіше оселедець маринують у розсолі з цибулі та оцту, проте про нього можна забути, адже є маринад набагато смачніший. Щобільше, риба в такому розсолі просто тане в роті, пише портал "Смачно+".

Інгредієнти:

оселедець, 2 штуки;

вода, 1 літр;

сіль, 3 столові ложки;

цукор, 2 столові ложки;

суха гірчиця, 1 столова ложка;

лавровий лист, 5 штук;

чорний перець горошок, 10 шт.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і всипте цукор, сіль, лавровий лист, чорний перець. Склад повинен прокипіти три хвилини. Остудіть і залийте заздалегідь очищений оселедець. Зверху посипте гірчицею. Зробіть вантаж і залиште на 2-3 години. Після цього рибу приберіть у холодильник на дві доби.

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