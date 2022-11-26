Рус

Ніякого оцту та цибулі: як замаринувати оселедець, щоб він танув у роті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як смачно замаринувати оселедець
Як смачно замаринувати оселедець. Фото pexels.com

Розсіл для маринаду готується найпростіше.

Оселедець — це дуже смачна риба, яку готують і як самостійну страву, так і додають в популярні салати, наприклад, з нею можна приготувати салат "Оселедець під шубою". Однак, сьогодні ми хочемо поговорити саме про самостійну страву.

Найчастіше оселедець маринують у розсолі з цибулі та оцту, проте про нього можна забути, адже є маринад набагато смачніший. Щобільше, риба в такому розсолі просто тане в роті, пише портал "Смачно+".

Інгредієнти:

  • оселедець, 2 штуки;
  • вода, 1 літр;
  • сіль, 3 столові ложки;
  • цукор, 2 столові ложки;
  • суха гірчиця, 1 столова ложка;
  • лавровий лист, 5 штук;
  • чорний перець горошок, 10 шт.

Спосіб приготування:

  1. Закип’ятіть воду і всипте цукор, сіль, лавровий лист, чорний перець. Склад повинен прокипіти три хвилини.
  2. Остудіть і залийте заздалегідь очищений оселедець.
  3. Зверху посипте гірчицею. Зробіть вантаж і залиште на 2-3 години.
  4. Після цього рибу приберіть у холодильник на дві доби.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.

Теги:
#Рецепт #Оселедець