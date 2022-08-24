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Найсмачніше варене сало: рецепт по-українськи

Автор
Ольга Княжевич
Дата публікації
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Сало – улюблена українська страва Новина оновлена 24 серпня 2022, 15:27
Сало – улюблена українська страва

Спробуйте українське сало за класичним рецептом – воно буде готове всього за 8 годин.

Мабуть, жодне українське святкове застілля не обійдеться без найулюбленішої національної страви. Ми говоримо про сало. Його можна посолити сухим способом, хтось замочує сало в маринаді, а можна відварити його зі спеціями.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт вареного сала, яке буде готове вже за 8 годин. Причому, спеції ви можете підібрати за своїм бажанням та смаковими уподобаннями.

Як приготувати варене сало?

Інгредієнти:

  • 2 кг сала,
  • 2 цибулини,
  • 1 морква,
  • 1 білий корінь: петрушка, пастернак або селера,
  • 2 лаврові листи,
  • 2 бутони гвоздики,
  • сіль за смаком.

для натирання:

  • 2 головки часнику,
  • по 1 ч. ложці спецій: мелений чорний та духмяний перець, паприка, коріандр,
  • 1 ст. ложка дрібної солі.

Приготування:

  1. Шкуру із сала зрізати не потрібно. Добре очистіть і промийте весь шматок сала.
  2. Також помийте та почистіть усі овочі.
  3. Налийте у каструлю воду так, щоб вона змогла повністю покрити сало, і закип’ятіть її.
  4. У киплячу воду опустіть сало, очищені овочі, спеції, сіль.
  5. Доведіть до кипіння на великому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть сало до готовності приблизно 1 годину в залежності від його товщини.
  6. Слідкуйте, щоб у процесі варіння сало весь час було занурене у бульйон і рівномірно варилося.
  7. Дістаньте сало з бульйону і покладіть у миску під кришкою, щоб воно трохи охололо.
  8. Часник пропустіть через часничницю, додайте до нього всі спеції, сіль і добре перемішайте.
  9. У не остилому іще салі зробіть кілька надрізів і щедро змастіть його з усіх боків часниково-пряною сумішшю.
  10. Загорніть сало в пергамент або фольгу та відправте у холодильник до повного застигання на 8-10 годин.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вибрати сало для засолювання. А ще читайте рецепт швидких маринованих помідорів, які будуть готові вже за три години.

Теги:
#Рецепт #Українська кухня #Сало