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Як смачно засолити сало: сільський рецепт, від якого всі будуть у захваті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Засолювання сала сухим способом — простий рецепт
Засолювання сала сухим способом — простий рецепт

Продукт вийде дуже смачним

Для того, щоб засолене сало вийшло дуже смачним і м’яким, потрібно знати деякі нюанси та штучки, які з легкістю дадуть вам потрібний ефект. Рецептів дуже багато, і кожному підійде якийсь свій: це може бути засолювання сала з цукром, зі шматочками часнику або варіант з копченням.

Рецептом засолювання сала сухим способом поділився портал sterlegrad.ru.

Інгредієнти:

  • Сало — 500-600 г
  • Сіль — 1 ст. л.
  • Лавровий лист — 4 шт.
  • Кмин, перець – по 1 ч. л.
  • Фольга або плівка

Приготування:

  1. Чистимо сало за допомогою ножа, а потім натираємо його сіллю та прянощами. Часник дрібно рубаємо і обробляємо їм поверхню сала.
  2. На плівку або фольгу викладаємо лаврове листя, поверх кладемо сало й укутуємо. У такому вигляді сало має настоятись протягом ночі.
  3. Потім перекладаємо сало у холодильник на два дні. Після закінчення часу насолоджуємося смачним засоленим салом з усіма домочадцями.

Зазначимо, що краще брати сало з черевної порожнини або спинки, і щоб м’ясні шари були. Про те, як правильно вибрати сало для засолювання, ми писали раніше.

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#Рецепти #Сало
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