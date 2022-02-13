Як смачно засолити сало: сільський рецепт, від якого всі будуть у захваті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 59
Продукт вийде дуже смачним
Для того, щоб засолене сало вийшло дуже смачним і м’яким, потрібно знати деякі нюанси та штучки, які з легкістю дадуть вам потрібний ефект. Рецептів дуже багато, і кожному підійде якийсь свій: це може бути засолювання сала з цукром, зі шматочками часнику або варіант з копченням.
Рецептом засолювання сала сухим способом поділився портал sterlegrad.ru.
Інгредієнти:
- Сало — 500-600 г
- Сіль — 1 ст. л.
- Лавровий лист — 4 шт.
- Кмин, перець – по 1 ч. л.
- Фольга або плівка
Приготування:
- Чистимо сало за допомогою ножа, а потім натираємо його сіллю та прянощами. Часник дрібно рубаємо і обробляємо їм поверхню сала.
- На плівку або фольгу викладаємо лаврове листя, поверх кладемо сало й укутуємо. У такому вигляді сало має настоятись протягом ночі.
- Потім перекладаємо сало у холодильник на два дні. Після закінчення часу насолоджуємося смачним засоленим салом з усіма домочадцями.
Зазначимо, що краще брати сало з черевної порожнини або спинки, і щоб м’ясні шари були. Про те, як правильно вибрати сало для засолювання, ми писали раніше.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-