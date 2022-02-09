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Як приготувати сало "П’ятихвилинка", яке тане у роті: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Простий рецепт солоного сала
Простий рецепт солоного сала

Таке сало виходить неймовірно ніжним.

Така нехитра закуска, як солоне сало, знову набуває популярності серед українців. Деякий час вважалося, що сало нібито є занадто жирним, а тому корисним, проте наразі лікарі вважають, що в салі міститься маса корисних жирів і рекомендують його вживати. Ще одним фактором, який говорить на користь вживання сала, є те, що його засолювання не займає багато часу. Наприклад, дуже популярним є солоне сало "П’ятихвилинка", яке, як легко зрозуміти з назви, готується дуже швидко, пише receptov.one.

Рецепт сала "П’ятихвилинка"

Інгредієнти:

  • свинячої грудинки — 1 кг
  • води — 1 л
  • часнику — 1 головка
  • лаврового листя — 5 шт
  • солі — 4 ст. л.
  • чорний перець мелений і горошком — за смаком
  • червоний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Поставте на вогонь воду, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала.
  2. Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть 5 хвилин.
  3. Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після закінчення цього часу дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником та натріть сумішшю перців

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.

Теги:
#Рецепт #Сало
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