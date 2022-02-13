Как вкусно засолить сало: деревенский рецепт, от которого все будут в восторге
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Продукт получится очень вкусным
Для того чтобы засоленное сало получилось очень вкусным и мягким, нужно знать некоторые нюансы и штучки, которые с легкостью дадут вам нужный эффект. Рецептов очень много, и каждому подойдет какой-нибудь свой: это может быть засолка сала с сахаром, с кусочками чеснока или вариант с копчением.
Рецептом засолки сала сухим способом поделился портал sterlegrad.ru.
Ингредиенты:
- Сало — 500-600 г
- Соль — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 4 шт.
- Тмин, перец — по 1 ч. л.
- Фольга или пленка
Приготовление:
- Чистим сало с помощью ножа, а после натираем его солью и пряностями. Чеснок мелко рубим и также обрабатываем им поверхность сала.
- На пленку или фольгу выкладываем лавровые листья, поверх кладем сало и укутываем. В таком виде сало должно настояться в течение ночи.
- Затем перекладываем сало в холодильник на два дня. По истечению времени наслаждаемся вкусным засоленным салом со всеми домочадцами.
Отметим, что лучше брать сало из брюшной полости или спинки, и чтобы были мясные слои. О том, как правильно выбрать сало для засолки, мы писали ранее.
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