Как вкусно засолить сало: деревенский рецепт, от которого все будут в восторге

Продукт получится очень вкусным

Для того чтобы засоленное сало получилось очень вкусным и мягким, нужно знать некоторые нюансы и штучки, которые с легкостью дадут вам нужный эффект. Рецептов очень много, и каждому подойдет какой-нибудь свой: это может быть засолка сала с сахаром, с кусочками чеснока или вариант с копчением.

Рецептом засолки сала сухим способом поделился портал sterlegrad.ru.

Ингредиенты:

Сало — 500-600 г

Соль — 1 ст. л.

Лавровый лист — 4 шт.

Тмин, перец — по 1 ч. л.

Фольга или пленка

Приготовление:

Чистим сало с помощью ножа, а после натираем его солью и пряностями. Чеснок мелко рубим и также обрабатываем им поверхность сала. На пленку или фольгу выкладываем лавровые листья, поверх кладем сало и укутываем. В таком виде сало должно настояться в течение ночи. Затем перекладываем сало в холодильник на два дня. По истечению времени наслаждаемся вкусным засоленным салом со всеми домочадцами.

Отметим, что лучше брать сало из брюшной полости или спинки, и чтобы были мясные слои. О том, как правильно выбрать сало для засолки, мы писали ранее.