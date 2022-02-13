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Как вкусно засолить сало: деревенский рецепт, от которого все будут в восторге

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Засолка сала сухим способом - простой рецепт
Засолка сала сухим способом - простой рецепт

Продукт получится очень вкусным

Для того чтобы засоленное сало получилось очень вкусным и мягким, нужно знать некоторые нюансы и штучки, которые с легкостью дадут вам нужный эффект. Рецептов очень много, и каждому подойдет какой-нибудь свой: это может быть засолка сала с сахаром, с кусочками чеснока или вариант с копчением.

Рецептом засолки сала сухим способом поделился портал sterlegrad.ru.

Ингредиенты:

  • Сало — 500-600 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Тмин, перец — по 1 ч. л.
  • Фольга или пленка

Приготовление:

  1. Чистим сало с помощью ножа, а после натираем его солью и пряностями. Чеснок мелко рубим и также обрабатываем им поверхность сала.
  2. На пленку или фольгу выкладываем лавровые листья, поверх кладем сало и укутываем. В таком виде сало должно настояться в течение ночи.
  3. Затем перекладываем сало в холодильник на два дня. По истечению времени наслаждаемся вкусным засоленным салом со всеми домочадцами.

Отметим, что лучше брать сало из брюшной полости или спинки, и чтобы были мясные слои. О том, как правильно выбрать сало для засолки, мы писали ранее.

Теги:
#Рецепты #Сало
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