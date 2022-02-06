Мягкой будет даже шкурка: сало по этому рецепту получается самым вкусным

Способ приготовления несложный и доступен практически любому

Сало — незаменимый источник полезных жиров, которые так необходимы здоровому организму в холодное время года. Конечно, состоит оно из чистого жира, но если употреблять его в небольших количествах, можно не сомневаться — иммунитет скажет вам только спасибо.

Если вы любитель этого ценного натурального продукта, то вам, наверняка, будет интересен рецепт засолки сала. Благодаря этому простому способу оно получится мягким, особенно шкурка. Как засолить сало, чтобы шкурка была мягкой, пишет ogorod.guru.

Ошибочным считается мнение, что чем толще свежее сало, тем вкуснее оно будет. Это далеко не так. Для засолки понадобятся кусочки не толще 4-5 сантиметров. Также нам понадобится чеснок, крупная соль.

Как засолить сало, чтобы шкурка была мягкой: рецепт

Нарезаем продукт на кусочки, которые смогут с легкостью поместиться в пакет. Затем каждый кусок надрезаем крест-накрест с мягкой стороны. В эти надрезы помещаем кусочки чеснока. Далее натираем каждый кусок солью и выкладываем сало в пакет, плотно завязываем. Оставляем при комнатной температуре на трое суток. Перемещаем продукт в холодильник еще на 4 дня. Смотрите, чтобы внутри сало стало белым, а не розовым. Затем счищаем остатки соли и убираем сало в морозильник или холодильник, если его немного. Сало готово!

Фото готового продукта - засоленого сала

Как правильно выбрать сало для засолки мы писали ранее. Так же как и то, как засолить продукт, чтобы получился нежным и ароматным.