М’якою буде навіть шкірка: сало за цим рецептом виходить найсмачнішим

Спосіб приготування нескладний і доступний практично будь-кому

Сало — незамінне джерело корисних жирів, які так необхідні здоровому організму в холодну пору року. Звичайно, воно складається з чистого жиру, але якщо вживати його в невеликих кількостях, можна не сумніватися — імунітет вам тільки подякує.

Якщо ви любитель цього цінного натурального продукту, то вам, напевно, буде цікавий рецепт засолювання сала. Завдяки цьому простому способу воно вийде м’яким, особливо шкірка. Як засолити сало, щоб шкірка була м’якою, пише ogorod.guru.

Помилковим вважається думка, що чим товще свіже сало, тим смачніше воно буде. Це не так. Для засолювання знадобляться шматочки не товщі 4-5 сантиметрів. Також нам знадобиться часник, велика сіль.

Як засолити сало, щоб шкірка була м’якою: рецепт

Нарізаємо продукт на шматочки, які зможуть легко поміститися в пакет. Потім кожен шматок надрізаємо хрест-навхрест з м’якого боку. У ці надрізи поміщаємо шматочки часнику. Далі натираємо кожен шматок сіллю і викладаємо сало в пакет, щільно зав’язуємо. Залишаємо при кімнатній температурі на три доби. Переміщуємо продукт у холодильник ще на 4 дні. Дивіться, щоб усередині сало стало білим, а не рожевим. Потім зчищаємо залишки солі й забираємо сало в морозильник або холодильник, якщо його небагато. Сало готове!

Фото готового продукту — засоленого сала

Як правильно вибрати сало для засолювання ми писали раніше. Так само як і те, як засолити продукт, щоб вийшов ніжним та ароматним.