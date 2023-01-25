Мягкой будет даже шкурка: сало по этому рецепту получается самым вкусным

Способ приготовления несложный и доступен практически любому

Сало — незаменимый источник полезных жиров, которые так необходимы здоровому организму в холодное время года. Конечно, состоит оно из чистого жира, но если употреблять его в небольших количествах, можно не сомневаться — иммунитет скажет вам только спасибо.

Если вы любитель этого ценного натурального продукта, то вам наверняка будет интересен рецепт засолки сала. Благодаря этому простому способу оно получится мягким, особенно шкурка. Как засолить сало, чтобы шкурка была мягкой, пишет ogorod.guru.

Ошибочным считается мнение, что чем толще свежее сало, тем вкуснее оно будет. Это далеко не так. Для засолки понадобятся кусочки не толще 4-5 сантиметров. Также нам понадобится чеснок, крупная соль.

Как засолить сало, чтобы шкурка была мягкой: рецепт

Ингредиенты:

сало — количество по желанию

чеснок — несколько головок

соль по вкусу

Фото готового продукта - засоленого сала

Способ приготовления:

Нарежьте продукт на кусочки, так чтобы они поместились в пакет, и затем каждый кусок надрежьте крест-накрест с мягкой стороны. В эти надрезы поместите кусочки чеснока. Далее натрите каждый кусок солью и выложите сало в пакет, плотно все завяжите. Оставьте "настояться" при комнатной температуре на трое суток. После переместите продукт в холодильник еще на 4 дня. Следите, чтобы внутри сало стало белым, а не розовым. Затем очистите сало от остатков соли и уберите его в морозильник или холодильник. Блюдо готово!

Как правильно выбрать сало для засолки мы писали ранее. Так же как и то, как засолить продукт, чтобы получился нежным и ароматным.