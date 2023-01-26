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Чем заменить селедку в "шубе": рецепт вкусного салата по-новому

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить салат Шуба без сельди Новость обновлена 26 января 2023, 14:36
Как приготовить салат Шуба без сельди. Фото gotovim-doma.ru

Этот продукт прекрасно способен заменить надоевшую сельдь

Если решите приготовить сельдь под шубой, но при этом как-то разнообразить блюдо, то предлагаем вам рецепт салата по-новому, то есть вообще без селедки. Заменить ее можно индейкой.

Это мясо в меру мягкое и нежирное, и прекрасно сочетать его можно с овощами. Рецептом "индейки под шубой" поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить салат "Шуба" без сельди

Ингредиенты:

  • 200 г филе индейки
  • 2 яйца
  • 150 г отварного картофеля
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 20 г чернослива
  • 2–3 маринованных огурца
  • 2–3 ст. л. майонеза

Приготовление:

  1. Отвариваем овощи: картофель, свеклу и морковь. Яйца варим вкрутую. Эти ингредиенты остужаем и чистим. Потом натираем на терке.
  2. Отвариваем филе индейки. Его можно запечь или обжарить. Потом нарезаем небольшими кусочками. Измельчиваем маринованные огурцы и чернослив.
  3. Формируем слои салата: сначала картофель, потом — морковь. Затем выкладываем нарезанное филе индейки, огурцы, яйца и свеклу с черносливом. Между слоями смазываем майонезом. В конце немного солим.

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#Рецепты #Салаты #Селедка