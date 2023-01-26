Невероятно вкусное и простое блюдо за 10 минут: как приготовить "американские" макароны с сыром (видео)
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Mac and cheese просто тают во рту
Что приготовить из обычных макаронных изделий? Если простые вареные макароны уже надоели, можно попытаться приготовить их более оригинальным способом, и это не займет много вашего драгоценного времени.
Предлагаем нашим читателям приготовить макароны с сыром по-американски – Mac and cheese (Мак энд чиз). По словам фудблогерши Анны (anny.cooking), такое сытное и вкусное блюдо готовится всего 10 минут.
Как приготовить Мак энд чиз в домашних условиях
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 200 г макарон
- 30 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки
- 250-300 мл молока
- 200 г твердого сыра (можно разные)
- 1/3 ч.л. соли, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. чеснока сухого
Приготовление:
- Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
- Солим (если берете сыр Чеддер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
- Добавляем отварные сцеженные макароны, провариваем вместе еще одну минутку и вкушаем!
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