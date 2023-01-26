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Невероятно вкусное и простое блюдо за 10 минут: как приготовить "американские" макароны с сыром (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить Mac and cheese — рецепт макарон с сыром по-американски Новость обновлена 26 января 2023, 13:56
Как приготовить Mac and cheese — рецепт макарон с сыром по-американски. Фото https://apnews.com.ua/

Mac and cheese просто тают во рту

Что приготовить из обычных макаронных изделий? Если простые вареные макароны уже надоели, можно попытаться приготовить их более оригинальным способом, и это не займет много вашего драгоценного времени.

Предлагаем нашим читателям приготовить макароны с сыром по-американски – Mac and cheese (Мак энд чиз). По словам фудблогерши Анны (anny.cooking), такое сытное и вкусное блюдо готовится всего 10 минут.

Как приготовить Мак энд чиз в домашних условиях

Ингредиенты на порцию для 2-х:

  • 200 г макарон
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки
  • 250-300 мл молока
  • 200 г твердого сыра (можно разные)
  • 1/3 ч.л. соли, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. чеснока сухого

Приготовление:

  1. Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности.
  2. Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
  3. Солим (если берете сыр Чеддер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
  4. Добавляем отварные сцеженные макароны, провариваем вместе еще одну минутку и вкушаем!

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