Как вкусно заквасить цветную капусту прямо вместе с листьями: отменный рецепт закрутки

В таком виде цветную капусту можно употреблять отдельно, а квашеные листья добавлять в рагу

В каждой семье сохраняется свой рецепт квашеной капусты. Но не все пробовали квасить цветную капусту, хотя этот овощ в ферментированном виде получается вкусным, ароматным и сочным. Для выраженности вкусу обязательно дополните закрутку специями.

Квашеную цветную капусту можно употреблять отдельно или же добавлять к разным блюдам. Квасить вместе с соцветиями можно и листья, их, к слову, кладут в супы, салаты или рагу. Простой рецепт квашеной цветной капусты рассказывает кулинарный портал stravy.net.

Квашеная цветная капуста: рецепт

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.

Вода – 300 мл

Чеснок – 1 шт.

Гималайская соль, розовая – 1 ст. л.

Перец душистый, горошек – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Кориандр молотый и майоран – по 0,5 ч. л.

Перец чили, имбирь сушеный молотый, зелень укропа сушеная и шалфей – по 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

Обжарьте все специи на сухой сковороде. Вымойте цветную капусту и нарежьте небольшими кусочками. Очистите чеснок (3 зубчика) и слегка разомните. В подогретой воде растворите соль. На дно тщательно вымытой и ошпаренной банки высыпьте обжаренные специи. Плотно разместите цветную капусту в банке. Залейте водой. Отставьте. Через 14 дней квашеная цветная капуста будет готова к употреблению.

Ранее "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты с особым ингредиентом. Благодаря нему получается полноценная закуска, которую можно подать даже на праздничный стол.