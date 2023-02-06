Как вкусно заквасить цветную капусту прямо вместе с листьями: отменный рецепт закрутки
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В таком виде цветную капусту можно употреблять отдельно, а квашеные листья добавлять в рагу
В каждой семье сохраняется свой рецепт квашеной капусты. Но не все пробовали квасить цветную капусту, хотя этот овощ в ферментированном виде получается вкусным, ароматным и сочным. Для выраженности вкусу обязательно дополните закрутку специями.
Квашеную цветную капусту можно употреблять отдельно или же добавлять к разным блюдам. Квасить вместе с соцветиями можно и листья, их, к слову, кладут в супы, салаты или рагу. Простой рецепт квашеной цветной капусты рассказывает кулинарный портал stravy.net.
Квашеная цветная капуста: рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 шт.
- Вода – 300 мл
- Чеснок – 1 шт.
- Гималайская соль, розовая – 1 ст. л.
- Перец душистый, горошек – 6 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Кориандр молотый и майоран – по 0,5 ч. л.
- Перец чили, имбирь сушеный молотый, зелень укропа сушеная и шалфей – по 0,25 ч. л.
Способ приготовления:
- Обжарьте все специи на сухой сковороде.
- Вымойте цветную капусту и нарежьте небольшими кусочками.
- Очистите чеснок (3 зубчика) и слегка разомните.
- В подогретой воде растворите соль.
- На дно тщательно вымытой и ошпаренной банки высыпьте обжаренные специи. Плотно разместите цветную капусту в банке. Залейте водой.
- Отставьте. Через 14 дней квашеная цветная капуста будет готова к употреблению.
Ранее "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты с особым ингредиентом. Благодаря нему получается полноценная закуска, которую можно подать даже на праздничный стол.