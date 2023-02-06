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Як смачно заквасити цвітну капусту прямо разом із листям: відмінний рецепт закрутки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Цвітна капуста відмінно кваситься
Цвітна капуста відмінно кваситься. Фото pinterest.com

У такому вигляді цвітну капусту можна вживати окремо, а квашене листя додавати в рагу

У кожній сім’ї зберігається свій рецепт квашеної капусти. Але не всі пробували квасити цвітну капусту, хоча цей овоч у ферментованому вигляді виходить смачним, ароматним та соковитим. Для виразності смаку обов’язково доповніть закрутку спеціями.

Квашену цвітну капусту можна вживати окремо або додавати до різних страв. Квасити разом із суцвіттями можна і листя, їх, до речі, кладуть у супи, салати чи рагу. Простий рецепт квашеної цвітної капусти розповідає кулінарний портал stravy.net.

Квашена цвітна капуста: рецепт

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 1 шт.
  • Вода – 300 мл
  • Часник – 1 шт.
  • Гімалайська сіль, рожева – 1 ст. л.
  • Перець запашний, горошок – 6 шт.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Коріандр мелений та майоран – по 0,5 ч. л.
  • Перець чилі, імбир сушений мелений, зелень кропу сушена та шавлія – по 0,25 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити всі спеції на сухій сковороді.
  2. Вимийте цвітну капусту та наріжте невеликими шматочками.
  3. Очистіть часник (3 зубчики) і злегка розімніть.
  4. У підігрітій воді розчиніть сіль.
  5. На дно ретельно вимитої та ошпареної банки висипте обсмажені спеції. Щільно розмістіть цвітну капусту у банці. Залийте водою.
  6. Відставте. За 14 днів квашена цвітна капуста буде готова до вживання.

Раніше "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти з особливим інгредієнтом. Завдяки ньому виходить повноцінна закуска, яку можна подати навіть на святковий стіл.

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#Рецепт #Кольорова капуста