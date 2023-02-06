Як смачно заквасити цвітну капусту прямо разом із листям: відмінний рецепт закрутки
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У такому вигляді цвітну капусту можна вживати окремо, а квашене листя додавати в рагу
У кожній сім’ї зберігається свій рецепт квашеної капусти. Але не всі пробували квасити цвітну капусту, хоча цей овоч у ферментованому вигляді виходить смачним, ароматним та соковитим. Для виразності смаку обов’язково доповніть закрутку спеціями.
Квашену цвітну капусту можна вживати окремо або додавати до різних страв. Квасити разом із суцвіттями можна і листя, їх, до речі, кладуть у супи, салати чи рагу. Простий рецепт квашеної цвітної капусти розповідає кулінарний портал stravy.net.
Квашена цвітна капуста: рецепт
Інгредієнти:
- Цвітна капуста – 1 шт.
- Вода – 300 мл
- Часник – 1 шт.
- Гімалайська сіль, рожева – 1 ст. л.
- Перець запашний, горошок – 6 шт.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Коріандр мелений та майоран – по 0,5 ч. л.
- Перець чилі, імбир сушений мелений, зелень кропу сушена та шавлія – по 0,25 ч. л.
Спосіб приготування:
- Обсмажити всі спеції на сухій сковороді.
- Вимийте цвітну капусту та наріжте невеликими шматочками.
- Очистіть часник (3 зубчики) і злегка розімніть.
- У підігрітій воді розчиніть сіль.
- На дно ретельно вимитої та ошпареної банки висипте обсмажені спеції. Щільно розмістіть цвітну капусту у банці. Залийте водою.
- Відставте. За 14 днів квашена цвітна капуста буде готова до вживання.
Раніше "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти з особливим інгредієнтом. Завдяки ньому виходить повноцінна закуска, яку можна подати навіть на святковий стіл.