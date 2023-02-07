Просто, быстро и бюджетно: рецепт вкусной домашней горчицы

Вы можете сами контролировать количество ингредиентов, чтобы вкус горчицы соответствовал вашим предпочтениям.

Если вы отказались от покупного майонеза, и готовите домашний белый соус, тогда рецепт домашней горчицы также должен прийтись вам по вкусу. Это отличный вариант, ведь вы будете знать, что в составе вашего соуса, и не будете переживать за его натуральность.

Предлагаем вам приготовить бюджетную горчицу самостоятельно. Как отмечает портал prostoway, рецепт очень простой, быстрый и не очень дорогой.

Как приготовить домашнюю горчицу

Главный ингредиент — это качественный горчичный порошок. Перед готовкой его следует хорошенько просеять его от шелухи и другого мусора. Для яркого желтого цвета соуса возьмите куркуму, а для пикантного вкуса горчицы можете использовать соль, сахар, рассол или растительное масло.

Сначала нужно запарить горчичный порошок. Оптимальная температура воды для этого – 50-60 градусов. Добавлять ее нужно частями, постоянно помешивая смесь. Важно контролировать консистенцию, чтобы будущая горчица была без комочков. Стоит отметить, что чем дольше горчичная смесь будет горячей, тем лучше.

После нужно подождать, чтобы горчица остыла, а после в нее можно добавить соль, сахар, куркуму и другие ингредиенты, чтобы сделать ее вкуснее. Добавляйте все на свой вкус.

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