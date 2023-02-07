Просто, швидко та бюджетно: рецепт смачної домашньої гірчиці

Ви можете самі контролювати кількість інгредієнтів, щоб смак гірчиці відповідав вашим уподобанням.

Якщо ви відмовилися від покупного майонезу, і готуєте домашній білий соус, тоді рецепт домашньої гірчиці також повинен прийтись вам до смаку. Це відмінний варіант, адже ви знатимете, що у складі вашого соусу, і не будете переживати за його натуральність.

Пропонуємо вам приготувати бюджетну гірчицю самостійно. Як зазначає портал prostoway, рецепт дуже простий, швидкий і не дуже дорогий.

Як приготувати домашню гірчицю?

Головний інгредієнт – це якісний гірчичний порошок. Перед приготуванням його слід добре просіяти його від лушпиння та іншого сміття. Для яскравого жовтого кольору соусу візьміть куркуму, а для пікантного смаку гірчиці можете використовувати сіль, цукор, розсіл або олію.

Спочатку потрібно запарити гірчичний порошок. Оптимальна температура води для цього – 50-60 градусів. Додавати її потрібно частинами, постійно помішуючи суміш. Важливо контролювати консистенцію, щоб майбутня гірчиця була без грудочок. Варто зазначити, що чим довше гірчична суміш буде гарячою, тим краще.

Після потрібно почекати, щоб гірчиця охолола, а потім до неї можна додати сіль, цукор, куркуму та інші інгредієнти, щоб зробити її смачнішою. Додайте все на свій смак.

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