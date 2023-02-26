Получаются намного вкуснее магазинных: простой рецепт домашних сосисок без яиц и муки (видео)

Сливочные сосиски удивят нежным вкусом и понравятся как детям, так и взрослым

В домашних условиях можно приготовить более полезные альтернативы полуфабрикатам из магазина, будь то сытные котлеты или нежные сосиски. Для приготовления последних даже не понадобятся яйца и мука, что делает продукт менее калорийным.

Рецепт сливочных сосисок рассказывает фублог iren.lazun в Инстаграм. Сосиски получаются вкусными, сытными и легкими. Отлично сочетаются с любым гарниром по вашему вкусу.

Рецепт домашних сосисок без яиц и муки

Ингредиенты:

100 г куриного филе

30 г сливок

20 г лука (1/4 шт.)

соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками, лук тоже. Помещаем продукты в чашу блендера, заливаем сливками, добавляем специи, тщательно измельчаем все до однородной массы. Выкладываем фарш в форму и готовим на пару в мультиварке 15 минут. Или наливаем в сковороду воду, доводим до кипения, ставим форму с сосисками, закрываем крышку и готовим 15 минут. Можно часть заморозить и использовать по мере необходимости, что очень удобно.

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