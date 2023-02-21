Будут вкуснее, чем на пару: гениальный трюк, чтобы пожарить котлеты без масла (видео)

Один кухонный атрибут выручит и сделает мясо менее вредным

Существует уйма рецептов котлет, ведь это любимое блюдо многих семей. Обычно их жарят на сковороде. Однако если хочется сделать мясо более полезным, то не используйте растительное масло. В этом поможет один необычный трюк.

О способе жарки котлет без растительного масла рассказывает блог iren.lazun в Инстаграм. По ее словам, приготовленные таким образом котлеты получаются сочными и менее вредными, а вкус – лучше, если готовить фарш на пару.

Чтобы приготовить котлеты на сковороде без растительного масла используйте кухонный атрибут – пергамент. Этот материал часто применяют для выпечки пирогов и запеканок в духовке.

Пошаговая инструкция жарки котлет без растительного масла:

Разогреваем сковороду, застилаем пергаментом. Можно добавить немного воды под пергамент (но это необязательно).

Выкладываем котлеты, накрываем крышкой и жарим с двух сторон до готовности.

Так у вас получится приготовить более полезные котлеты, которые порадуют вкусом и сочностью. К слову, подобным образом можно попробовать жарить и другие продукты. Это дешевая альтернатива, если у вас нет антипригарной "сухой" сковороды, на которой можно готовить без растительного масла.

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