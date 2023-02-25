Как спасти пересоленный фарш на котлеты: простые уловки, которые спасут даже готовое блюдо

Исправить блюдо можно как в сыром виде, так и в жареном

Даже самый опытный кулинар сталкивался с тем, что котлетный фарш, или даже пожаренные котлеты получались пересоленными и жесткими. Некоторые не знают, как исправить этот кулинарный просчет, но оказывается, что эта проблема решается очень легко, если знать простые уловки.

Спасти пересоленный фарш и пожаренные котлеты несложно, пишет prostoway. Достаточно "разбавить" мясную основу другими ингредиентами. Как это сделать правильно, читайте ниже.

Пересоленный фарш

В пересоленный фарш нужно добавить немного вареного риса и приготовить тефтели. Сам рис при этом солить не нужно.

Также отличным решением будет увеличить количество фарша и перемешать его с пересоленной частью.

Кроме того, в фарш можно добавить картофель, капусту или хлеб. Продукты не испортят фарш и решат проблему.

Пересоленные приготовленные котлеты

В этом случае отправляем котлеты на сковороду, добавляем к ним очищенный картофель (который хорошо впитывает лишнюю соль), сливочное масло, немного воды, зелень, приправы, лавровый лист. Тушить следует 2-5 минут на медленном огне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сочные котлеты. Также мы писали, какой ингредиент добавить в фарш, чтобы котлеты получились мягкими.