Как спасти пересоленный фарш на котлеты: простые уловки, которые спасут даже готовое блюдо
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Исправить блюдо можно как в сыром виде, так и в жареном
Даже самый опытный кулинар сталкивался с тем, что котлетный фарш, или даже пожаренные котлеты получались пересоленными и жесткими. Некоторые не знают, как исправить этот кулинарный просчет, но оказывается, что эта проблема решается очень легко, если знать простые уловки.
Спасти пересоленный фарш и пожаренные котлеты несложно, пишет prostoway. Достаточно "разбавить" мясную основу другими ингредиентами. Как это сделать правильно, читайте ниже.
Пересоленный фарш
- В пересоленный фарш нужно добавить немного вареного риса и приготовить тефтели. Сам рис при этом солить не нужно.
- Также отличным решением будет увеличить количество фарша и перемешать его с пересоленной частью.
- Кроме того, в фарш можно добавить картофель, капусту или хлеб. Продукты не испортят фарш и решат проблему.
Пересоленные приготовленные котлеты
В этом случае отправляем котлеты на сковороду, добавляем к ним очищенный картофель (который хорошо впитывает лишнюю соль), сливочное масло, немного воды, зелень, приправы, лавровый лист. Тушить следует 2-5 минут на медленном огне.
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