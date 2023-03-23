Выпечка родом из детства: рецепт котлет в тесте на сковороде
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Легко, быстро и вкусно!
Вкусные и сочные котлеты в тесте любят все. Чего стоит только киевская перепичка — прямо не оторвешься!
Но вот получаются котлеты не у всех. Сейчас мы попробуем несложный вариант жаренных на сковороде котлет. Smach заверяет, что они будут обязательно с хрустящей корочкой. Ну что ж, проверим.
Как приготовить котлеты в тесте на сковороде
Ингредиенты:
- цельное молоко – ½ л;
- масло сливочное – 50 г;
- сахарный песок – 0,1 кг;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- мука высшего сорта – 3 ст.;
- куриные яйца – 1 шт.;
- пекарские дрожжи – 30 г;
- соль – 1 ч. л.;
- мясной фарш – 300 г.
Способ приготовления:
- Растворяем в теплом молоке сахарный песок, соль и пекарские дрожжи.
- Вбиваем в массу одно яйцо, добавляем сливочное и подсолнечное масло.
- Замешиваем тесто и оставляем его на время "отдыхать".
- Через полчаса нарезаем на необходимое количество порций, каждую раскатываем на лепешки.
- Из мясного фарша с луком, солью и перцем, лепим котлеты, поджариваем с обеих сторон до готовности.
- На каждый кружочек из теста укладываем по котлетке, заворачиваем, обжариваем на сковороде.
Кстати, ранее Телеграф писал, как улучшить вкус фарша.