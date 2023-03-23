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Выпечка родом из детства: рецепт котлет в тесте на сковороде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты в тесте на сковороде
Котлеты в тесте на сковороде. Фото http://smach.com.ua/

Легко, быстро и вкусно!

Вкусные и сочные котлеты в тесте любят все. Чего стоит только киевская перепичка — прямо не оторвешься!

Но вот получаются котлеты не у всех. Сейчас мы попробуем несложный вариант жаренных на сковороде котлет. Smach заверяет, что они будут обязательно с хрустящей корочкой. Ну что ж, проверим.

Как приготовить котлеты в тесте на сковороде

Ингредиенты:

  • цельное молоко – ½ л;
  • масло сливочное – 50 г;
  • сахарный песок – 0,1 кг;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • мука высшего сорта – 3 ст.;
  • куриные яйца – 1 шт.;
  • пекарские дрожжи – 30 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • мясной фарш – 300 г.

Способ приготовления:

  1. Растворяем в теплом молоке сахарный песок, соль и пекарские дрожжи.
  2. Вбиваем в массу одно яйцо, добавляем сливочное и подсолнечное масло.
  3. Замешиваем тесто и оставляем его на время "отдыхать".
  4. Через полчаса нарезаем на необходимое количество порций, каждую раскатываем на лепешки.
  5. Из мясного фарша с луком, солью и перцем, лепим котлеты, поджариваем с обеих сторон до готовности.
  6. На каждый кружочек из теста укладываем по котлетке, заворачиваем, обжариваем на сковороде.

Кстати, ранее Телеграф писал, как улучшить вкус фарша.

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#Рецепт #Готовим дома #Приготовление котлет