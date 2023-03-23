Выпечка родом из детства: рецепт котлет в тесте на сковороде

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Вкусные и сочные котлеты в тесте любят все. Чего стоит только киевская перепичка — прямо не оторвешься!

Но вот получаются котлеты не у всех. Сейчас мы попробуем несложный вариант жаренных на сковороде котлет. Smach заверяет, что они будут обязательно с хрустящей корочкой. Ну что ж, проверим.

Как приготовить котлеты в тесте на сковороде

Ингредиенты:

цельное молоко – ½ л;

масло сливочное – 50 г;

сахарный песок – 0,1 кг;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

мука высшего сорта – 3 ст.;

куриные яйца – 1 шт.;

пекарские дрожжи – 30 г;

соль – 1 ч. л.;

мясной фарш – 300 г.

Способ приготовления:

Растворяем в теплом молоке сахарный песок, соль и пекарские дрожжи. Вбиваем в массу одно яйцо, добавляем сливочное и подсолнечное масло. Замешиваем тесто и оставляем его на время "отдыхать". Через полчаса нарезаем на необходимое количество порций, каждую раскатываем на лепешки. Из мясного фарша с луком, солью и перцем, лепим котлеты, поджариваем с обеих сторон до готовности. На каждый кружочек из теста укладываем по котлетке, заворачиваем, обжариваем на сковороде.

Кстати, ранее Телеграф писал, как улучшить вкус фарша.