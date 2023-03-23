Випічка родом із дитинства: рецепт котлет у тесті на сковороді
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Легко, швидко та смачно!
Смачні та соковиті котлети у тесті люблять усі. Чого варта тільки київський перепічка — прямо не відірвешся!
Але котлети виходять не у всіх. Тепер ми спробуємо нескладний варіант смажених на сковороді котлет. Smach запевняє, що вони будуть обов’язково з хрусткою скоринкою. Ну що ж, перевіримо.
Як приготувати котлети на сковороді
Інгредієнти:
- незбиране молоко — ½ л;
- масло вершкове – 50 г;
- цукровий пісок – 0,1 кг;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- борошно вищого ґатунку – 3 ст.;
- курячі яйця – 1 шт.;
- пекарські дріжджі – 30 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- м’ясний фарш – 300 г.
Спосіб приготування:
- Розчиняємо в теплому молоці цукровий пісок, сіль та пекарські дріжджі.
- Вбиваємо в масу одне яйце, додаємо вершкове масло та соняшникову олію.
- Замішуємо тісто і залишаємо його на якийсь час "відпочивати".
- Через півгодини нарізаємо на необхідну кількість порцій, кожну розкочуємо на коржики.
- З м’ясного фаршу з цибулею, сіллю та перцем, ліпимо котлети, підсмажуємо з обох боків до готовності.
- На кожен кружальце з тіста укладаємо по котлетці, загортаємо, обсмажуємо на сковороді.
До речі, раніше Телеграф писав, як покращити смак фаршу.