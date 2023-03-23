Випічка родом із дитинства: рецепт котлет у тесті на сковороді

Легко, швидко та смачно!

Смачні та соковиті котлети у тесті люблять усі. Чого варта тільки київський перепічка — прямо не відірвешся!

Але котлети виходять не у всіх. Тепер ми спробуємо нескладний варіант смажених на сковороді котлет. Smach запевняє, що вони будуть обов’язково з хрусткою скоринкою. Ну що ж, перевіримо.

Як приготувати котлети на сковороді

Інгредієнти:

незбиране молоко — ½ л;

масло вершкове – 50 г;

цукровий пісок – 0,1 кг;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

борошно вищого ґатунку – 3 ст.;

курячі яйця – 1 шт.;

пекарські дріжджі – 30 г;

сіль — 1 ч. л.;

м’ясний фарш – 300 г.

Спосіб приготування:

Розчиняємо в теплому молоці цукровий пісок, сіль та пекарські дріжджі. Вбиваємо в масу одне яйце, додаємо вершкове масло та соняшникову олію. Замішуємо тісто і залишаємо його на якийсь час "відпочивати". Через півгодини нарізаємо на необхідну кількість порцій, кожну розкочуємо на коржики. З м’ясного фаршу з цибулею, сіллю та перцем, ліпимо котлети, підсмажуємо з обох боків до готовності. На кожен кружальце з тіста укладаємо по котлетці, загортаємо, обсмажуємо на сковороді.

До речі, раніше Телеграф писав, як покращити смак фаршу.