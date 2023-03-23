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Випічка родом із дитинства: рецепт котлет у тесті на сковороді

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Котлети у тесті на сковороді
Котлети у тесті на сковороді. Фото http://smach.com.ua/

Легко, швидко та смачно!

Смачні та соковиті котлети у тесті люблять усі. Чого варта тільки київський перепічка — прямо не відірвешся!

Але котлети виходять не у всіх. Тепер ми спробуємо нескладний варіант смажених на сковороді котлет. Smach запевняє, що вони будуть обов’язково з хрусткою скоринкою. Ну що ж, перевіримо.

Як приготувати котлети на сковороді

Інгредієнти:

  • незбиране молоко — ½ л;
  • масло вершкове – 50 г;
  • цукровий пісок – 0,1 кг;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • борошно вищого ґатунку – 3 ст.;
  • курячі яйця – 1 шт.;
  • пекарські дріжджі – 30 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • м’ясний фарш – 300 г.

Спосіб приготування:

  1. Розчиняємо в теплому молоці цукровий пісок, сіль та пекарські дріжджі.
  2. Вбиваємо в масу одне яйце, додаємо вершкове масло та соняшникову олію.
  3. Замішуємо тісто і залишаємо його на якийсь час "відпочивати".
  4. Через півгодини нарізаємо на необхідну кількість порцій, кожну розкочуємо на коржики.
  5. З м’ясного фаршу з цибулею, сіллю та перцем, ліпимо котлети, підсмажуємо з обох боків до готовності.
  6. На кожен кружальце з тіста укладаємо по котлетці, загортаємо, обсмажуємо на сковороді.

До речі, раніше Телеграф писав, як покращити смак фаршу.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Приготування котлет