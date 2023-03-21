Київська перепічка вдома: простий рецепт популярного перекусу

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Олена Мазун Олена Мазун
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Перепічка — найпопулярніший перекус у Києві
Перепічка — найпопулярніший перекус у Києві. Фото РБК-Украина

Якщо ви далеко від Києва, але сумуєте за цим снеком, можете приготувати його самостійно

Київська перепічка — один із основних символів української столиці. Побути в Києві і не скуштувати цієї знаменитої сосиски в тісті — те саме, що побути в Грузії і не скуштувати хачапурі по-аджарськи.

Здається, що приготувати її складно. Шеф-кухар Ярослав Павловський дає легкий спосіб приготування цієї страви.

Рецепт київської перепічки на 7 порцій

Інгредієнти:

  • 350 мл. теплої води до 38 градусів;
  • 40 гр. цукру;
  • 10 гр. сухих дріжджів;
  • 530 гр. борошна;
  • 10 гр. солі;
  • 14 сосисок.

Як приготувати:

  1. У теплій воді розчинити цукор та дріжджі. Дати постояти 15-17 хвилин.
  2. Додати просіяне борошно, сіль і замісити тісто. Залишити у теплому місці на годину, щоб воно піднялося.
  3. Із тіста сформувати 14 шматочків по 70 грамів. Надати їм прямокутної форми.
  4. Загорнути сосиски в тісто, добре скріпити краї, як на вареники. Залишити в теплому місці, поки тісто не підніметься у 2,5 рази.
  5. Нагріти олію до 180 градусів. Кожну сосиску обсмажити орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору.
  6. Перекласти на паперовий рушник, який прибере зайвий жир.

Корисні поради

  • Сосиски потрібно дістати заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури.
  • Зручно викладати сформовані коржики на маленькі шматочки пергаменту. Тоді їх легше відправляти у фритюр.
  • Дуже густе тісто не буде пухким та соковитим, але іноді прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження.

Для тих, хто не любить смажити, можна приготувати печені сосиски в тесті. Вони теж досить прості у приготуванні, проте не менш смачні.

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