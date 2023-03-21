Київська перепічка вдома: простий рецепт популярного перекусу

Якщо ви далеко від Києва, але сумуєте за цим снеком, можете приготувати його самостійно

Київська перепічка — один із основних символів української столиці. Побути в Києві і не скуштувати цієї знаменитої сосиски в тісті — те саме, що побути в Грузії і не скуштувати хачапурі по-аджарськи.

Здається, що приготувати її складно. Шеф-кухар Ярослав Павловський дає легкий спосіб приготування цієї страви.

Рецепт київської перепічки на 7 порцій

Інгредієнти:

350 мл. теплої води до 38 градусів;

40 гр. цукру;

10 гр. сухих дріжджів;

530 гр. борошна;

10 гр. солі;

14 сосисок.

Як приготувати:

У теплій воді розчинити цукор та дріжджі. Дати постояти 15-17 хвилин. Додати просіяне борошно, сіль і замісити тісто. Залишити у теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Із тіста сформувати 14 шматочків по 70 грамів. Надати їм прямокутної форми. Загорнути сосиски в тісто, добре скріпити краї, як на вареники. Залишити в теплому місці, поки тісто не підніметься у 2,5 рази. Нагріти олію до 180 градусів. Кожну сосиску обсмажити орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору. Перекласти на паперовий рушник, який прибере зайвий жир.

Корисні поради

Сосиски потрібно дістати заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури.

Зручно викладати сформовані коржики на маленькі шматочки пергаменту. Тоді їх легше відправляти у фритюр.

Дуже густе тісто не буде пухким та соковитим, але іноді прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження.

Для тих, хто не любить смажити, можна приготувати печені сосиски в тесті. Вони теж досить прості у приготуванні, проте не менш смачні.