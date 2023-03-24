Идеально для рыбы, салатов и соусов: готовим дома лимонную соль

Отменная приправа своими руками

Блюда из курицы, жареная или запеченная рыба, салатные заправки и кисло-сладкие соусы – ко всему подходит лимонная соль. Она придает блюдам особый, неповторимый вкус, оттеняет аромат и делает вкус привычного блюда даже немного экзотической.

По рецепту Рixelinform готовится лимонная соль очень просто. Приготовив ее раз, вы уже не сможете обходиться без этой невероятной приправы.

Как приготовить лимонную соль

Ингредиенты:

соль (морская, мелкого помола) – 100 г;

цедра 1 лимона;

сок лимона – 15-20 мл;

куркума – ½ чайной ложки.

Способ приготовления:

Лимон тщательно промыть губкой или специальной щеткой. Фрукт обдать кипятком, затем обсушить и натереть на мелкой терке цедру. Сок лимона смешать с куркумой. Добавить цедру и морскую соль. Все необходимо тщательно перемешать, чтобы соль основательно пропиталась и приобрела новый цвет. На противень положить пергаментную бумагу и по ней равномерно распределить смесь. Духовку разогреть до 180C, затем отключить жар и поставить смесь на 7-10 мин. В процессе соль необходимо несколько раз достать, перемешать и поставить обратно. После духового шкафа соли дать постоять 1-2 часа, затем пересыпать в герметичную емкость и убрать на хранение к другим приправам.

Рецепт можно немного дополнить — цедру натереть с чесноком, затем смешать эти ингредиенты с солью. Дальше делается все по рецепту.

Кстати, можно еще приготовить необычный соус из фасоли. Это достойная альтернатива майонезу.