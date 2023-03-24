Ідеально для риби, салатів та соусів: готуємо вдома лимонну сіль

Чудова приправа своїми руками

Страви з курки, смажена чи запечена риба, салатні заправки та кисло-солодкі соуси – до всього підходить лимонна сіль. Вона надає стравам особливого, неповторного смаку, відтінює аромат і робить смак звичної страви навіть трохи екзотичною.

За рецептом Рixelinform готується лимонна сіль дуже просто. Приготувавши її, ви вже не зможете обходитися без цієї неймовірної приправи.

Як приготувати сіль

Інгредієнти:

сіль (морська, дрібного помелу) – 100 г;

цедра 1 лимона;

сік лимона – 15-20 мл;

куркума – ½ чайної ложки.

Спосіб приготування:

Лимон ретельно промити губкою чи спеціальною щіткою. Фрукт обдати окропом, потім обсушити і натерти цедру на дрібній тертці. Сік лимона змішати з куркумою. Додати цедру та морську сіль. Все необхідно ретельно перемішати, щоб сіль ґрунтовно просочилася і набула нового кольору. На лист покласти пергаментний папір і по ньому рівномірно розподілити суміш. Духовку розігріти до 180 °C, потім відключити жар і поставити суміш на 7-10 хв. У процесі сіль необхідно кілька разів дістати, перемішати та поставити назад. Після духової шафи солі дати постояти 1-2 години, потім пересипати в герметичну місткість та прибрати на зберігання до інших приправ.

Рецепт можна трохи доповнити — цедру натерти з часником, потім змішати ці інгредієнти з сіллю. Далі робиться все за рецептом.

До речі, можна ще приготувати незвичайний соус із квасолі. Це гідна альтернатива майонезу.