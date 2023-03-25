Укр

Пончики за пять минут: даже теста касаться не надо (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Хитрый трюк
Хитрый трюк. Фото ukr.media

Просто сложите продукты в пакет

Все любят пончики, но никто не любит готовить их. Классический рецепт предполагает не только жарку, но и замешивание дрожжевого теста. Но есть один трюк, с помощью которого можно сделать все легко и быстро.

Рецептом поделились на портале Ukr.media. Главная хитрость состоит в том, чтобы использовать зип-пакет.

Ингредиенты:

  • 240 гр. муки
  • 300 мл теплой воды
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 3-4 ст. л. сахарной пудры
  • 1/2 ч. л. корицы

Рецепт пошагово:

  1. В чистом зип-пакете смешайте теплую воду, муку, соль и дрожжи. Перемешайте прямо в пакете, закройте зип-застежку, накройте пакет полотенцем и оставьте на 40 минут.
  2. В это время пока дрожжи активируются, можете спокойно идти заниматься своими делами. Вашего присутствия этот процесс не требует. Только за 7-10 минут до истечения этого времени поставьте разогреваться масло для фритюра.
  3. Когда время истечет, извлеките пакет. Ладонью отодвиньте тесто от его дна примерно на 1 см, и сделайте два маленьких треугольных надреза ножницами.
  4. Медленно нажимая на пакет, выжимайте шарики теста прямо во фритюр. Помогите им упасть в масло с помощью вилки, шпажки или тупой стороны ножа.
  5. Жарьте до золотистой корочки. Постепенно вылавливайте готовые пончики из масла и перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
  6. Готовые пончики переложите в пакет с сахарной пудрой и корицей, закройте и потрясите.

Все готово, и самое главное – вы даже рук не запачкали. Еще один рецепт из этого же разряда – насыпной пирог по рецепту наших бабушек.

Теги:
#Рецепт #Лайфхак #Пончики