Пончики за пять минут: даже теста касаться не надо (видео)
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Просто сложите продукты в пакет
Все любят пончики, но никто не любит готовить их. Классический рецепт предполагает не только жарку, но и замешивание дрожжевого теста. Но есть один трюк, с помощью которого можно сделать все легко и быстро.
Рецептом поделились на портале Ukr.media. Главная хитрость состоит в том, чтобы использовать зип-пакет.
Ингредиенты:
- 240 гр. муки
- 300 мл теплой воды
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 3-4 ст. л. сахарной пудры
- 1/2 ч. л. корицы
Рецепт пошагово:
- В чистом зип-пакете смешайте теплую воду, муку, соль и дрожжи. Перемешайте прямо в пакете, закройте зип-застежку, накройте пакет полотенцем и оставьте на 40 минут.
- В это время пока дрожжи активируются, можете спокойно идти заниматься своими делами. Вашего присутствия этот процесс не требует. Только за 7-10 минут до истечения этого времени поставьте разогреваться масло для фритюра.
- Когда время истечет, извлеките пакет. Ладонью отодвиньте тесто от его дна примерно на 1 см, и сделайте два маленьких треугольных надреза ножницами.
- Медленно нажимая на пакет, выжимайте шарики теста прямо во фритюр. Помогите им упасть в масло с помощью вилки, шпажки или тупой стороны ножа.
- Жарьте до золотистой корочки. Постепенно вылавливайте готовые пончики из масла и перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
- Готовые пончики переложите в пакет с сахарной пудрой и корицей, закройте и потрясите.
Все готово, и самое главное – вы даже рук не запачкали. Еще один рецепт из этого же разряда – насыпной пирог по рецепту наших бабушек.