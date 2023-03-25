Пончики за пять минут: даже теста касаться не надо (видео)

Просто сложите продукты в пакет

Все любят пончики, но никто не любит готовить их. Классический рецепт предполагает не только жарку, но и замешивание дрожжевого теста. Но есть один трюк, с помощью которого можно сделать все легко и быстро.

Рецептом поделились на портале Ukr.media. Главная хитрость состоит в том, чтобы использовать зип-пакет.

Ингредиенты:

240 гр. муки

300 мл теплой воды

1 щепотка соли

1 ч. л. сухих дрожжей

3-4 ст. л. сахарной пудры

1/2 ч. л. корицы

Рецепт пошагово:

В чистом зип-пакете смешайте теплую воду, муку, соль и дрожжи. Перемешайте прямо в пакете, закройте зип-застежку, накройте пакет полотенцем и оставьте на 40 минут. В это время пока дрожжи активируются, можете спокойно идти заниматься своими делами. Вашего присутствия этот процесс не требует. Только за 7-10 минут до истечения этого времени поставьте разогреваться масло для фритюра. Когда время истечет, извлеките пакет. Ладонью отодвиньте тесто от его дна примерно на 1 см, и сделайте два маленьких треугольных надреза ножницами. Медленно нажимая на пакет, выжимайте шарики теста прямо во фритюр. Помогите им упасть в масло с помощью вилки, шпажки или тупой стороны ножа. Жарьте до золотистой корочки. Постепенно вылавливайте готовые пончики из масла и перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Готовые пончики переложите в пакет с сахарной пудрой и корицей, закройте и потрясите.

Все готово, и самое главное – вы даже рук не запачкали. Еще один рецепт из этого же разряда – насыпной пирог по рецепту наших бабушек.