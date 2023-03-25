Пончики за п’ять хвилин: навіть тіста торкатися не треба (відео)

Просто складіть продукти в пакет

Всі люблять пончики, але ніхто не любить їх готувати. Класичний рецепт передбачає не лише смаження, а й замішування дріжджового тіста. Але є один трюк, за допомогою якого можна зробити все легко та швидко.

Рецептом поділились на порталі Ukr.media. Головний трюк полягає у тому, щоб використати зіп-пакет.

Інгредієнти:

240 гр. борошно

300 мл теплої води

1 щіпка солі

1 ч. л. сухих дріжджів

3-4 ст. л. цукрової пудри

1/2 ч. л. кориці

Рецепт покроково:

У чистому зіп-пакеті змішайте теплу воду, борошно, сіль і дріжджі. Перемішайте просто в пакеті, закрийте зіп-застібку, накрийте пакет рушником і залиште на 40 хвилин. В цей час, поки дріжджі активуються, можете спокійно йти займатись своїми справами. Вашої присутності цей процес не вимагає. Тільки за 7-10 хвилин до завершення цього часу поставте розігріватись олію для фритюру. Коли час сплине, дістаньте пакет. Долонею відсуньте тісто від його дна приблизно на 1 см, та зробіть два маленьких трикутних надрізи ножицями. Повільно натискаючи на пакет, вичавлюйте кульки тіста просто у фритюр. Допоможіть їм впасти в олію за допомогою виделки, шпажки або тупого боку ножа. Смажте до золотистої скоринки. Поступово виловлюйте готові пончики з олії та перекладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Готові пончики перекладіть в пакет з цукровою пудрою і корицею, закрийте і потрясіть.

Все готово, і найголовніше — ви навіть рук не забруднили. Ще один рецепт з цього ж розряду — насипний пиріг за рецептом наших бабусь.