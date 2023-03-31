Мамалыга с брынзой: попробуйте один раз, и будете готовить постоянно

Ресторанное блюдо из простых продуктов

Произведите впечатление на своих близких — приготовьте мамалыгу с брынзой. Это национальное блюдо в Молдове, Румынии и некоторых западных регионах Украины. Кстати, она готовится из кукурузной каши, являющейся одной из самых диетических круп.

Стереотипно это деревенское блюдо рабочих и пастухов, но эта часть его истории давно в прошлом. Сейчас мамалыгу подают в лучших ресторанах. Осовремененным вариантом поделились на портале Recept.ua.

Ингредиенты:

Сметана по вкусу

Ветчина 100 г.

Моцарелла 100г.

Горгонзол 100 г.

Бринза 300г.

Кукурузная крупа 350 г.

Соль по вкусу

Вода 1л

Оливковое масло 2 ст.л

Лук 1 шт.

Способ приготовления:

В кастрюлю или сотейник налейте небольшое количество оливкового масла. Поставьте на огонь. Пока масло греется, займитесь луком. Порежьте ее так тонко и мелко, насколько это возможно. Обжарьте лучок на слабом огне. Залейте водой и посолите. Пока вода закипает, подготовьте творог. Бринзу натрите на мелкой терке и отправьте в чистую миску. Чтобы разнообразить и придать дополнительный вкус и аромат, добавьте немного натертого сыра горгонзолла и моцареллы. Все тщательно перемешайте. В кипящую воду бросьте промытую кукурузную крупу. Кладите ее небольшими порциями, постоянно размешивая венчиком. Готовьте, помешивая, пока каша не приобретет кремовую текстуру. Дно стеклянной формы для запекания смажьте оливковым маслом. Выкладывайте поочередно по несколько ложек сыра и каши. Выровняйте поверхность ложкой. Сверху выложите порезанную ветчину. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Ей нужно до 10 минут, чтобы все вместе прогрелось и расплавился творог.

Это блюдо традиционно подают со сметаной. А к ней отлично подойдет необычный компот из кабачков.