Мамалыга с брынзой: попробуйте один раз, и будете готовить постоянно
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Ресторанное блюдо из простых продуктов
Произведите впечатление на своих близких — приготовьте мамалыгу с брынзой. Это национальное блюдо в Молдове, Румынии и некоторых западных регионах Украины. Кстати, она готовится из кукурузной каши, являющейся одной из самых диетических круп.
Стереотипно это деревенское блюдо рабочих и пастухов, но эта часть его истории давно в прошлом. Сейчас мамалыгу подают в лучших ресторанах. Осовремененным вариантом поделились на портале Recept.ua.
Ингредиенты:
- Сметана по вкусу
- Ветчина 100 г.
- Моцарелла 100г.
- Горгонзол 100 г.
- Бринза 300г.
- Кукурузная крупа 350 г.
- Соль по вкусу
- Вода 1л
- Оливковое масло 2 ст.л
- Лук 1 шт.
Способ приготовления:
- В кастрюлю или сотейник налейте небольшое количество оливкового масла. Поставьте на огонь. Пока масло греется, займитесь луком. Порежьте ее так тонко и мелко, насколько это возможно.
- Обжарьте лучок на слабом огне. Залейте водой и посолите.
- Пока вода закипает, подготовьте творог. Бринзу натрите на мелкой терке и отправьте в чистую миску. Чтобы разнообразить и придать дополнительный вкус и аромат, добавьте немного натертого сыра горгонзолла и моцареллы. Все тщательно перемешайте.
- В кипящую воду бросьте промытую кукурузную крупу. Кладите ее небольшими порциями, постоянно размешивая венчиком. Готовьте, помешивая, пока каша не приобретет кремовую текстуру.
- Дно стеклянной формы для запекания смажьте оливковым маслом. Выкладывайте поочередно по несколько ложек сыра и каши. Выровняйте поверхность ложкой. Сверху выложите порезанную ветчину.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Ей нужно до 10 минут, чтобы все вместе прогрелось и расплавился творог.
Это блюдо традиционно подают со сметаной. А к ней отлично подойдет необычный компот из кабачков.