Мамалига з бринзою: спробуйте один раз, і будете готувати постійно

Ресторанна страва з простих продуктів

Справте враження на своїх близьких — приготуйте мамалигу з бринзою. Це національна страва в Молдові, Румунії та у деяких західних регіонах України. До речі, вона готується з кукурудзяної каші, що є однією з найбільш дієтичних круп.

Стереотипно це сільська страва робітників та пастухів, але ця частина її історії давно в минулому. Зараз мамалигу подають в найкращих ресторанах. Осучасненим варіантом поділились на порталі Recept.ua.

Інгредієнти:

Сметана за смаком

Шинка 100 г.

Моцарелла 100 г.

Горгонзола 100 г.

Бринза 300 г.

Кукурудзяна крупа 350 г.

Сіль за смаком

Вода 1 л

Оливкова олія 2 ст.л

Цибуля 1 шт.

Спосіб приготування:

В каструлю або сотейник налийте невелику кількість оливкової олії. Поставте на вогонь. Поки олія гріється, займіться цибулею. Поріжте її настільки тонко і дрібно, наскільки це можливо. Обсмажте цибульку на слабкому вогні. Залийте водою і посоліть. Поки вода закипає, підготуйте сир. Бринзу натріть на дрібній тертці і відправте в чисту миску. Щоб урізноманітнити і надати додаткового смаку і аромату, додайте трохи натертого сиру горгонзолла і моцарелли. Все ретельно перемішайте. В киплячу воду киньте промиту кукурудзяну крупу. Кладіть її невеликими порціями, постійно розмішуючи вінчиком. Готуйте, помішуючи, поки каша не набуде кремової текстури. Дно скляної форми для запікання змастіть оливковою олією. Викладайте почергово по кілька ложок сиру та каші. Вирівняйте поверхню ложкою. Сверху викладіть порізану шинку. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Їй потрібно до 10 хвилин, щоб усе разом прогрілось і розплавився сир.

Цю страву традиційно подають зі сметаною. А до неї чудово підійде незвичайний компот із кабачків.