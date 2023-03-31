Мамалига з бринзою: спробуйте один раз, і будете готувати постійно
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Ресторанна страва з простих продуктів
Справте враження на своїх близьких — приготуйте мамалигу з бринзою. Це національна страва в Молдові, Румунії та у деяких західних регіонах України. До речі, вона готується з кукурудзяної каші, що є однією з найбільш дієтичних круп.
Стереотипно це сільська страва робітників та пастухів, але ця частина її історії давно в минулому. Зараз мамалигу подають в найкращих ресторанах. Осучасненим варіантом поділились на порталі Recept.ua.
Інгредієнти:
- Сметана за смаком
- Шинка 100 г.
- Моцарелла 100 г.
- Горгонзола 100 г.
- Бринза 300 г.
- Кукурудзяна крупа 350 г.
- Сіль за смаком
- Вода 1 л
- Оливкова олія 2 ст.л
- Цибуля 1 шт.
Спосіб приготування:
- В каструлю або сотейник налийте невелику кількість оливкової олії. Поставте на вогонь. Поки олія гріється, займіться цибулею. Поріжте її настільки тонко і дрібно, наскільки це можливо.
- Обсмажте цибульку на слабкому вогні. Залийте водою і посоліть.
- Поки вода закипає, підготуйте сир. Бринзу натріть на дрібній тертці і відправте в чисту миску. Щоб урізноманітнити і надати додаткового смаку і аромату, додайте трохи натертого сиру горгонзолла і моцарелли. Все ретельно перемішайте.
- В киплячу воду киньте промиту кукурудзяну крупу. Кладіть її невеликими порціями, постійно розмішуючи вінчиком. Готуйте, помішуючи, поки каша не набуде кремової текстури.
- Дно скляної форми для запікання змастіть оливковою олією. Викладайте почергово по кілька ложок сиру та каші. Вирівняйте поверхню ложкою. Сверху викладіть порізану шинку.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Їй потрібно до 10 хвилин, щоб усе разом прогрілось і розплавився сир.
Цю страву традиційно подають зі сметаною. А до неї чудово підійде незвичайний компот із кабачків.