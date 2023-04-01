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От такого напитка вы не откажетесь: рецепт непревзойденного фрапуччино с цикорием

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фраппучино с цикорием
Фраппучино с цикорием. Фото pinterest.com

Это не только невероятно вкусно, но и полезно

Цикорий – это популярный напиток, который называют здоровой альтернативой кофе. Встретить вы можете его в виде порошка и пасты в баночках. Считается, что цикорий хорошо влияет на работу нервной системы. Кроме того, регулярное его употребление помогает снизить уровень сахара в крови, а также нормализовать обменные процессы в организме.

Цикорий завоевывает все большую популярность на нашем столе. Рецептов всевозможных напитков уже невероятное множество. Сегодня попробуем приготовить оригинальный фраппучино с цикорием по рецепту Рoradavam.pp.ua.

Как приготовить фраппучино с цикорием

Ингредиенты:

  • цикорий порошковый – 1 ч. л.;
  • абрикосовый сок – 100 мл;
  • апельсиновый сок – 50 мл;
  • лед – 60 г;
  • вода – 100 мл;
  • клубника — 1 шт.;
  • малина – 1 шт;
  • веточка мяты – 1;
  • взбитые сливки по вкусу;
  • сахарная пудра — для украшения и пикантного вкуса.

Способ приготовления:

  1. Готовим цикорий по инструкции на упаковке и даем ему остыть.
  2. Пока цикорий остывает, взбиваем сливки с сахаром и пока отставляем их.
  3. Затем высыпаем в высокий тонкий стакан лед, выливаем абрикосовый и апельсиновый сок.
  4. Медленно с помощью широкого ножа вливаем остывший цикорий в стакан со смесью соков и льда.
  5. Сверху в стакан добавляем взбитые с сахарной пудрой сливки.
  6. Накалываем на маленькую шпажку клубничку, малину и устраиваем на край стакана. Сверху взбитых сливок помещаем веточку мяты.

Если вам захотелось выпить классического цикория, готовить его совсем несложно. Это достойная замена кофе по утрам.

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