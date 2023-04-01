От такого напитка вы не откажетесь: рецепт непревзойденного фрапуччино с цикорием
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Это не только невероятно вкусно, но и полезно
Цикорий – это популярный напиток, который называют здоровой альтернативой кофе. Встретить вы можете его в виде порошка и пасты в баночках. Считается, что цикорий хорошо влияет на работу нервной системы. Кроме того, регулярное его употребление помогает снизить уровень сахара в крови, а также нормализовать обменные процессы в организме.
Цикорий завоевывает все большую популярность на нашем столе. Рецептов всевозможных напитков уже невероятное множество. Сегодня попробуем приготовить оригинальный фраппучино с цикорием по рецепту Рoradavam.pp.ua.
Как приготовить фраппучино с цикорием
Ингредиенты:
- цикорий порошковый – 1 ч. л.;
- абрикосовый сок – 100 мл;
- апельсиновый сок – 50 мл;
- лед – 60 г;
- вода – 100 мл;
- клубника — 1 шт.;
- малина – 1 шт;
- веточка мяты – 1;
- взбитые сливки по вкусу;
- сахарная пудра — для украшения и пикантного вкуса.
Способ приготовления:
- Готовим цикорий по инструкции на упаковке и даем ему остыть.
- Пока цикорий остывает, взбиваем сливки с сахаром и пока отставляем их.
- Затем высыпаем в высокий тонкий стакан лед, выливаем абрикосовый и апельсиновый сок.
- Медленно с помощью широкого ножа вливаем остывший цикорий в стакан со смесью соков и льда.
- Сверху в стакан добавляем взбитые с сахарной пудрой сливки.
- Накалываем на маленькую шпажку клубничку, малину и устраиваем на край стакана. Сверху взбитых сливок помещаем веточку мяты.
Если вам захотелось выпить классического цикория, готовить его совсем несложно. Это достойная замена кофе по утрам.