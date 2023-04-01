От такого напитка вы не откажетесь: рецепт непревзойденного фрапуччино с цикорием

Это не только невероятно вкусно, но и полезно

Цикорий – это популярный напиток, который называют здоровой альтернативой кофе. Встретить вы можете его в виде порошка и пасты в баночках. Считается, что цикорий хорошо влияет на работу нервной системы. Кроме того, регулярное его употребление помогает снизить уровень сахара в крови, а также нормализовать обменные процессы в организме.

Цикорий завоевывает все большую популярность на нашем столе. Рецептов всевозможных напитков уже невероятное множество. Сегодня попробуем приготовить оригинальный фраппучино с цикорием по рецепту Рoradavam.pp.ua.

Как приготовить фраппучино с цикорием

Ингредиенты:

цикорий порошковый – 1 ч. л.;

абрикосовый сок – 100 мл;

апельсиновый сок – 50 мл;

лед – 60 г;

вода – 100 мл;

клубника — 1 шт.;

малина – 1 шт;

веточка мяты – 1;

взбитые сливки по вкусу;

сахарная пудра — для украшения и пикантного вкуса.

Способ приготовления:

Готовим цикорий по инструкции на упаковке и даем ему остыть. Пока цикорий остывает, взбиваем сливки с сахаром и пока отставляем их. Затем высыпаем в высокий тонкий стакан лед, выливаем абрикосовый и апельсиновый сок. Медленно с помощью широкого ножа вливаем остывший цикорий в стакан со смесью соков и льда. Сверху в стакан добавляем взбитые с сахарной пудрой сливки. Накалываем на маленькую шпажку клубничку, малину и устраиваем на край стакана. Сверху взбитых сливок помещаем веточку мяты.

Если вам захотелось выпить классического цикория, готовить его совсем несложно. Это достойная замена кофе по утрам.