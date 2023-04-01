Від такого напою ви не відмовитеся: рецепт неперевершеного фрапуччино з цикорієм

Це не тільки неймовірно смачно, а й корисно

Цикорій – це найпопулярніший напій, який називають здоровою альтернативою каві. Зустріти ви можете його у вигляді порошку та пасти у баночках. Вважається, що цикорій добре впливає роботу нервової системи. Крім того, його регулярне вживання допомагає знизити рівень цукру в крові, а також нормалізувати обмінні процеси в організмі.

Цикорій завойовує дедалі більшу популярність на нашому столі. Рецептів усіляких напоїв вже неймовірна безліч. Сьогодні спробуємо приготувати оригінальний фраппучино із цикорієм за рецептом Рoradavam.pp.ua.

Як приготувати фраппучіно з цикорієм.

Інгредієнти:

цикорій порошковий — 1 ч. л.;

абрикосовий сік – 100 мл;

апельсиновий сік – 50 мл;

лід – 60 г;

вода – 100 мл;

полуниця – 1 шт.;

малина – 1 шт;

гілочка м’яти – 1;

збиті вершки до смаку;

цукрова пудра — для прикраси та пікантного смаку.

Спосіб приготування:

Готуємо цикорій за інструкцією на упаковці та даємо йому охолонути. Поки цикорій остигає, збиваємо вершки з цукром і поки що відставляємо їх. Потім висипаємо у високу тонку склянку лід, виливаємо абрикосовий і апельсиновий сік. Повільно за допомогою широкого ножа вливаємо охолоджений цикорій в склянку з сумішшю соків і льоду. Зверху до склянки додаємо збиті з цукровою пудрою вершки. Наколюємо на маленьку шпажку полуничку, малину та влаштовуємо на край склянки. Зверху збитих вершків поміщаємо гілочку м’яти.

Якщо вам захотілося випити класичного цикорію, готувати його зовсім нескладно. Це гідна заміна кави вранці.