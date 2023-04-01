Шоколадный торт без масла, молока и яиц: дешевый, но вкуснее магазинного (видео)
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Легкий и бюджетный десерт
Есть распространенный миф, что десерты – это всегда затратно и по времени, и по средствам. Но это не обязательно так. Есть рецепты печенья без дорогих составляющих.
А еще предлагаем испечь очень простой торт с рыхлой и нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блогерка Лилия Цвет. Рецепт рассчитан на форму 25х35 см.
Ингредиенты для теста:
- 3 стакана (600 г) муки
- 1 стакан (200 г) сахара
- 1 стакан (0,25 л) растительного масла
- 50 г какао
- 1 пачка ванили
- 2 стакана (0,5 л) воды
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. соды
- 2 ст. л. уксуса
Для шоколадной глазури:
- 50 г какао
- 5 ст. л. (100 г) сахара
- 3 ст. л. масла
- 1 стакан (0,25 л) воды
Дополнительно:
- Любимое варенье – 250 мл
Способ приготовления:
- Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром, добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь тщательно перемешиваем.
- Отдельно соединяем воду, растительное масло и уксус. Перемешиваем тщательно обе смеси вместе. Тесто должно получиться довольно редким. Отставьте его на 10 минут.
- Затем выливаем тесто в форму и выпекаем при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут.
- Когда бисквит готов, достаем его и даем немного остыть. Разрезаем на три коржа. Перемазываем вареньем.
- Для глазури в сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Должна вывариться густая масса. Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Когда закипит, горячей глазурью смазываем торт и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Торт получается очень ласковый, с мягкой текстурой. До него будет хорошо смаковать кофе в джезве.