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Шоколадный торт без масла, молока и яиц: дешевый, но вкуснее магазинного (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень дешевый и вкусный торт
Очень дешевый и вкусный торт. Фото скриншот Youtube

Легкий и бюджетный десерт

Есть распространенный миф, что десерты – это всегда затратно и по времени, и по средствам. Но это не обязательно так. Есть рецепты печенья без дорогих составляющих.

А еще предлагаем испечь очень простой торт с рыхлой и нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блогерка Лилия Цвет. Рецепт рассчитан на форму 25х35 см.

Ингредиенты для теста:

  • 3 стакана (600 г) муки
  • 1 стакан (200 г) сахара
  • 1 стакан (0,25 л) растительного масла
  • 50 г какао
  • 1 пачка ванили
  • 2 стакана (0,5 л) воды
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. соды
  • 2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

  • 50 г какао
  • 5 ст. л. (100 г) сахара
  • 3 ст. л. масла
  • 1 стакан (0,25 л) воды

Дополнительно:

  • Любимое варенье – 250 мл

Способ приготовления:

  1. Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром, добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь тщательно перемешиваем.
  2. Отдельно соединяем воду, растительное масло и уксус. Перемешиваем тщательно обе смеси вместе. Тесто должно получиться довольно редким. Отставьте его на 10 минут.
  3. Затем выливаем тесто в форму и выпекаем при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут.
  4. Когда бисквит готов, достаем его и даем немного остыть. Разрезаем на три коржа. Перемазываем вареньем.
  5. Для глазури в сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Должна вывариться густая масса. Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Когда закипит, горячей глазурью смазываем торт и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Торт получается очень ласковый, с мягкой текстурой. До него будет хорошо смаковать кофе в джезве.

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#Рецепт #Торт #Десерт