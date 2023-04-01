Шоколадный торт без масла, молока и яиц: дешевый, но вкуснее магазинного (видео)

Легкий и бюджетный десерт

Есть распространенный миф, что десерты – это всегда затратно и по времени, и по средствам. Но это не обязательно так. Есть рецепты печенья без дорогих составляющих.

А еще предлагаем испечь очень простой торт с рыхлой и нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блогерка Лилия Цвет. Рецепт рассчитан на форму 25х35 см.

Ингредиенты для теста:

3 стакана (600 г) муки

1 стакан (200 г) сахара

1 стакан (0,25 л) растительного масла

50 г какао

1 пачка ванили

2 стакана (0,5 л) воды

1 ч. л. соли

2 ч. л. соды

2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

50 г какао

5 ст. л. (100 г) сахара

3 ст. л. масла

1 стакан (0,25 л) воды

Дополнительно:

Любимое варенье – 250 мл

Способ приготовления:

Соединяем муку с сахаром и ванильным сахаром, добавляем соль, соду и какао. Сухую смесь тщательно перемешиваем. Отдельно соединяем воду, растительное масло и уксус. Перемешиваем тщательно обе смеси вместе. Тесто должно получиться довольно редким. Отставьте его на 10 минут. Затем выливаем тесто в форму и выпекаем при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут. Когда бисквит готов, достаем его и даем немного остыть. Разрезаем на три коржа. Перемазываем вареньем. Для глазури в сотейнике соединяем какао, сахар и растительное масло. Должна вывариться густая масса. Постепенно добавляем воду, постоянно помешивая. Когда закипит, горячей глазурью смазываем торт и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Торт получается очень ласковый, с мягкой текстурой. До него будет хорошо смаковать кофе в джезве.