Вдвое вкуснее, чем любой торт: рецепт легендарного тирольского пирога (видео)
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Нежный и сочный пирог
Тирольский пирог – это изысканное сочетание тончайшего песочного теста, нежнейшего сырного крема и ароматных ягод. Кстати, рикотту для него можно приготовить своими силами.
По легенде, австрийский император Франц Иосиф во время охоты заблудился в тирольских лесах и вышел в деревню. Там монарх попробовал этот пирог, и он так понравился ему, что семья, где его накормили, стала поставщиком пирогов во дворец. Неизвестно, правда это или нет, но легенда хорошая. Рецептом поделились на ютуб-канале am-am Домашние вкусности.
Ингредиенты для теста:
- 120 гр муки
- 100 гр замороженного сливочного масла
- 5 гр разрыхлителя
- 1 яйцо
- 35 гр сахара
- 1/4 ч л соли
- 7 гр цедры одного лимона
Для начинки:
- 300 гр кисломолочного сыра (рикотта, кварки)
- 1 яйцо
- 60 гр сахара
- 15 гр кукурузного крахмала
- 5 гр ванильного сахара
- 100 гр ягод
- миндальные лепестки (для украшения)
Способ приготовления:
- Муку, замороженное масло и разрыхлитель перетираем до состояния крошки. Можно сделать это блендером.
- Перемешиваем до однородности яйцо, 35 г сахара, соль и цедру. Быстро перемешиваем с мучной массой до поглощения жидкости.
- Выкладываем тесто в форму для выпечки. Формируем из него дно и бортик – примерно 3 сантиметра высотой. Форму вместе с тестом ставим в холодильник на 20-30 минут.
- В это время займемся начинкой. Сыр, яйцо и 60 г сахара перетираем блендером в однородную массу. Добавляем 10 гр кукурузного крахмала и ванильный сахар. Все перемешиваем.
- Размороженные и высушенные ягоды смешиваем с остатками крахмала так, чтобы они постепенно покрылись слоем порошка. Выкладываем ягоды на тесто. Сверху выкладываем творожную начинку.
- Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 40-45 минут. Вынимаем из формы, когда немного остынет.
И тесто, и начинка после минимального остывания хорошо держат форму. Это очень вкусный и нежный пирог. Кстати, это тесто – универсальное и подойдет для любого рецепта с песочным тестом, например, для орешков со сгущенкой.