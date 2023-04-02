Вдвое вкуснее, чем любой торт: рецепт легендарного тирольского пирога (видео)

Нежный и сочный пирог

Тирольский пирог – это изысканное сочетание тончайшего песочного теста, нежнейшего сырного крема и ароматных ягод. Кстати, рикотту для него можно приготовить своими силами.

По легенде, австрийский император Франц Иосиф во время охоты заблудился в тирольских лесах и вышел в деревню. Там монарх попробовал этот пирог, и он так понравился ему, что семья, где его накормили, стала поставщиком пирогов во дворец. Неизвестно, правда это или нет, но легенда хорошая. Рецептом поделились на ютуб-канале am-am Домашние вкусности.

Ингредиенты для теста:

120 гр муки

100 гр замороженного сливочного масла

5 гр разрыхлителя

1 яйцо

35 гр сахара

1/4 ч л соли

7 гр цедры одного лимона

Для начинки:

300 гр кисломолочного сыра (рикотта, кварки)

1 яйцо

60 гр сахара

15 гр кукурузного крахмала

5 гр ванильного сахара

100 гр ягод

миндальные лепестки (для украшения)

Способ приготовления:

Муку, замороженное масло и разрыхлитель перетираем до состояния крошки. Можно сделать это блендером. Перемешиваем до однородности яйцо, 35 г сахара, соль и цедру. Быстро перемешиваем с мучной массой до поглощения жидкости. Выкладываем тесто в форму для выпечки. Формируем из него дно и бортик – примерно 3 сантиметра высотой. Форму вместе с тестом ставим в холодильник на 20-30 минут. В это время займемся начинкой. Сыр, яйцо и 60 г сахара перетираем блендером в однородную массу. Добавляем 10 гр кукурузного крахмала и ванильный сахар. Все перемешиваем. Размороженные и высушенные ягоды смешиваем с остатками крахмала так, чтобы они постепенно покрылись слоем порошка. Выкладываем ягоды на тесто. Сверху выкладываем творожную начинку. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 40-45 минут. Вынимаем из формы, когда немного остынет.

И тесто, и начинка после минимального остывания хорошо держат форму. Это очень вкусный и нежный пирог. Кстати, это тесто – универсальное и подойдет для любого рецепта с песочным тестом, например, для орешков со сгущенкой.