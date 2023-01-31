Знакомый с детства вкус: простой рецепт песочных орешков со сгущенкой
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Эти орешки будут с удовольствием уплетать взрослые и дети
Некоторые десерты возвращают нас своим неповторимым вкусом в детство. Для кого-то это бабушкин тертый пирог, а для других — орешки со сгущенным молоком. Песочное тесто и сладкая начинка сочетаются в этом печенье идеально. И хотя такие орешки можно найти в магазине, домашний вариант намного полезнее и вкуснее.
Простой рецепт орешек со сгущенкой опубликовал фублог victoriavalerievna в Инстаграм. Печенье получается невероятно ароматным и в меру хрустящим. Такой десерт понравится как детворе, так и взрослым.
Рецепт орешков со сгущенным молоком
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло (лучше 82,5%) — 200 г
- мука — 3 стакана (примерно 600 г)
- сахар — 150 г
- сода — 0,5 ч. л.
- уксус — 0,5 ч. л.
- вареная сгущенка — 1 банка
Способ приготовления:
- Яйца и сахар взбиваем миксером; сливочное масло растапливаем, остужаем и выливаем к яйцам с сахаром, перемешиваем. Гасим соду уксусом и добавляем туда же, затем постепенно вводим просеянную муку и замешиваем тесто.
- Из готового теста лепим шарики размером с маленький орешек (примерно по 5 г), смазываем только перед первым разом орешницу, выкладываем наши шарики и выпекаем до легкой румяности (2-3 минуты).
- Остужаем половинки, лишние края обрезаем, наполняем сгущёнкой и соединяем.
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