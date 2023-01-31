Знакомый с детства вкус: простой рецепт песочных орешков со сгущенкой

Эти орешки будут с удовольствием уплетать взрослые и дети

Некоторые десерты возвращают нас своим неповторимым вкусом в детство. Для кого-то это бабушкин тертый пирог, а для других — орешки со сгущенным молоком. Песочное тесто и сладкая начинка сочетаются в этом печенье идеально. И хотя такие орешки можно найти в магазине, домашний вариант намного полезнее и вкуснее.

Простой рецепт орешек со сгущенкой опубликовал фублог victoriavalerievna в Инстаграм. Печенье получается невероятно ароматным и в меру хрустящим. Такой десерт понравится как детворе, так и взрослым.

Рецепт орешков со сгущенным молоком

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

сливочное масло (лучше 82,5%) — 200 г

мука — 3 стакана (примерно 600 г)

сахар — 150 г

сода — 0,5 ч. л.

уксус — 0,5 ч. л.

вареная сгущенка — 1 банка

Способ приготовления:

Яйца и сахар взбиваем миксером; сливочное масло растапливаем, остужаем и выливаем к яйцам с сахаром, перемешиваем. Гасим соду уксусом и добавляем туда же, затем постепенно вводим просеянную муку и замешиваем тесто. Из готового теста лепим шарики размером с маленький орешек (примерно по 5 г), смазываем только перед первым разом орешницу, выкладываем наши шарики и выпекаем до легкой румяности (2-3 минуты). Остужаем половинки, лишние края обрезаем, наполняем сгущёнкой и соединяем.

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