Знайомий з дитинства смак: простий рецепт пісочних горішків зі згущеним молоком
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Ці горішки будуть із задоволенням уплітати дорослі та діти
Деякі десерти повертають нас своїм неповторним смаком у дитинство. Для когось це бабусь тертий пиріг, а для інших — горішки зі згущеним молоком. Пісочне тісто та солодка начинка поєднуються у цьому печиві ідеально. І хоча такі горішки можна знайти в магазині, домашній варіант набагато корисніший і смачніший.
Простий рецепт горішок зі згущеним молоком опублікував фублог victoriavalerievna в Інстаграм. Печиво виходить неймовірно ароматним і в міру хрустким. Такий десерт сподобається як дітлахам, так і дорослим.
Рецепт горішків зі згущеним молоком
Складові:
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло (краще 82,5%) — 200 г
- борошно — 3 склянки (приблизно 600 г)
- цукор — 150 г
- сода — 0,5 ч. л.
- оцет — 0,5 ч. л.
- варене згущене молоко — 1 банка
Спосіб приготування:
- Яйця та цукор збиваємо міксером; вершкове масло розтоплюємо, остуджуємо і виливаємо до яєць з цукром, перемішуємо. Гасимо соду оцтом і додаємо туди ж, потім поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- З готового тіста ліпимо кульки розміром з маленький горішок (приблизно по 5 г), змащуємо тільки перед першим разом горішницю, викладаємо наші кульки і випікаємо до легкої рум’яності (2-3 хвилини).
- Остуджуємо половинки, зайві краї обрізаємо, наповнюємо згущеним молоком і з’єднуємо.
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