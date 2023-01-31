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Знайомий з дитинства смак: простий рецепт пісочних горішків зі згущеним молоком

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашня випічка завжди смачніша за магазинне печиво Новина оновлена 31 січня 2023, 19:45
Домашня випічка завжди смачніша за магазинне печиво. Фото whereiscake.com

Ці горішки будуть із задоволенням уплітати дорослі та діти

Деякі десерти повертають нас своїм неповторним смаком у дитинство. Для когось це бабусь тертий пиріг, а для інших — горішки зі згущеним молоком. Пісочне тісто та солодка начинка поєднуються у цьому печиві ідеально. І хоча такі горішки можна знайти в магазині, домашній варіант набагато корисніший і смачніший.

Простий рецепт горішок зі згущеним молоком опублікував фублог victoriavalerievna в Інстаграм. Печиво виходить неймовірно ароматним і в міру хрустким. Такий десерт сподобається як дітлахам, так і дорослим.

Рецепт горішків зі згущеним молоком

Складові:

  • яйця — 2 шт.
  • вершкове масло (краще 82,5%) — 200 г
  • борошно — 3 склянки (приблизно 600 г)
  • цукор — 150 г
  • сода — 0,5 ч. л.
  • оцет — 0,5 ч. л.
  • варене згущене молоко — 1 банка

Спосіб приготування:

  1. Яйця та цукор збиваємо міксером; вершкове масло розтоплюємо, остуджуємо і виливаємо до яєць з цукром, перемішуємо. Гасимо соду оцтом і додаємо туди ж, потім поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто.
  2. З готового тіста ліпимо кульки розміром з маленький горішок (приблизно по 5 г), змащуємо тільки перед першим разом горішницю, викладаємо наші кульки і випікаємо до легкої рум’яності (2-3 хвилини).
  3. Остуджуємо половинки, зайві краї обрізаємо, наповнюємо згущеним молоком і з’єднуємо.

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Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Горішки