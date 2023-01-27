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Дивовижний шоколадний пиріг, для якого не потрібні яйця і молоко: простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
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Смачний пиріг з какао Новина оновлена 27 січня 2023, 13:46
Смачний пиріг з какао. Фото rbc.ua

Такий десерт порадує ваших гостей

Якщо хочеться приготувати щось солодке до чаю, але немає деяких потрібних для випікання інгредієнтів — не біда. Той же шоколадний пиріг легко зробити, не використовуючи яйця, молоко та шоколад. Такий десерт готується просто та не потягне зайві кошти з вашого бюджету.

Пиріг з какао виходить смачним, вологим і повітряним, а особлива помадка ідеально доповнює десерт. Простий рецепт шоколадного пирога публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Процес приготування на відео дивіться, догортавши матеріал до кінця.

Рецепт шоколадного пирога без яєць, молока та шоколаду

Складові:

  • 18 ст. л. борошна
  • 3 ст. л. какао
  • 12 ст. л. цукру
  • 250 мл води
  • 8 ст. л. олії (рафінованої)
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 ч. л. соди
  • 3 ч. л. оцту

Для помадки:

  • 50 мл води
  • 3 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. какао
  • 20 г вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Просіюємо борошно та какао, додаємо цукор, ванільний цукор і добре перемішуємо.
  2. Додаємо воду кімнатної температури, олію, перемішуємо до однорідності.
  3. Соду гасимо оцтом і додаємо до тіста, перемішуємо.
  4. Переливаємо масу у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.
  5. За 10 хвилин до готовності пирога готуємо шоколадну глазур. У каструлю відправляємо воду та цукор, доводимо до кипіння. Додаємо вершкове масло та какао. При постійному помішуванні заварюємо глазур на середньому вогні 1-2 хвилини.
  6. Готовність пирога перевіряємо дерев’яною паличкою. Вона має вийти з пирога чистою та сухою.
  7. Дістаємо пиріг і за допомогою зубочистки робимо отвори на всій поверхні (як на відео). Заливаємо глазур’ю і посипаємо горішками.

Раніше "Телеграф" розповідав рецепт швидкого десерту без випічки. Вам знадобляться лише чотири продукти.

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