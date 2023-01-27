Дивовижний шоколадний пиріг, для якого не потрібні яйця і молоко: простий рецепт (відео)
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Такий десерт порадує ваших гостей
Якщо хочеться приготувати щось солодке до чаю, але немає деяких потрібних для випікання інгредієнтів — не біда. Той же шоколадний пиріг легко зробити, не використовуючи яйця, молоко та шоколад. Такий десерт готується просто та не потягне зайві кошти з вашого бюджету.
Пиріг з какао виходить смачним, вологим і повітряним, а особлива помадка ідеально доповнює десерт. Простий рецепт шоколадного пирога публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Процес приготування на відео дивіться, догортавши матеріал до кінця.
Рецепт шоколадного пирога без яєць, молока та шоколаду
Складові:
- 18 ст. л. борошна
- 3 ст. л. какао
- 12 ст. л. цукру
- 250 мл води
- 8 ст. л. олії (рафінованої)
- 10 г ванільного цукру
- 1 ч. л. соди
- 3 ч. л. оцту
Для помадки:
- 50 мл води
- 3 ст. л. цукру
- 2 ст. л. какао
- 20 г вершкового масла
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно та какао, додаємо цукор, ванільний цукор і добре перемішуємо.
- Додаємо воду кімнатної температури, олію, перемішуємо до однорідності.
- Соду гасимо оцтом і додаємо до тіста, перемішуємо.
- Переливаємо масу у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності пирога готуємо шоколадну глазур. У каструлю відправляємо воду та цукор, доводимо до кипіння. Додаємо вершкове масло та какао. При постійному помішуванні заварюємо глазур на середньому вогні 1-2 хвилини.
- Готовність пирога перевіряємо дерев’яною паличкою. Вона має вийти з пирога чистою та сухою.
- Дістаємо пиріг і за допомогою зубочистки робимо отвори на всій поверхні (як на відео). Заливаємо глазур’ю і посипаємо горішками.
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