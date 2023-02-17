Шоколадный пирог, для которого не нужны яйца и молоко: простой рецепт (видео)

Такой десерт порадует ваших гостей

Если хочется приготовить что-что сладенькое к чаю, но нет некоторых нужных для выпечки ингредиентов, — не беда. Тот же шоколадный пирог легко сделать, не используя яйца, молоко и шоколад. Такой десерт готовится просто и не потянет лишние средства из вашего бюджета.

Пирог с какао получается вкусным, влажным и воздушным, а особая помадка идеально дополняет десерт. Простой рецепт шоколадного пирога публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Процесс приготовления на видео смотрите, долистав материал до конца.

Рецепт шоколадного пирога без яиц, молока и шоколада

Ингредиенты:

18 ст. л. муки

3 ст. л. какао

12 ст. л. сахара

250 мл воды

8 ст. л. растительного масла (рафинированного)

10 г ванильного сахара

1 ч. л. соды

3 ч. л. уксуса

Для помадки:

50 мл воды

3 ст. л. сахара

2 ст. л. какао

20 г сливочного масла

Способ приготовления:

Просеиваем муку и какао, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем воду комнатной температуры, растительное масло, перемешиваем до однородности. Соду гасим уксусом и добавляем к тесту, перемешиваем. Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. За 10 минут до готовности пирога готовим шоколадную глазурь. В кастрюлю отправляем воду и сахар, доводим до кипения. Добавляем сливочное масло и какао. При постоянном помешивании завариваем глазурь на среднем огне 1-2 минуты. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти из пирога чистой и сухой. Достаем пирог и с помощью зубочистки делаем отверстия по всей поверхности (как на видео). Заливаем глазурью и посыпаем орешками.

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