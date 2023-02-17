Шоколадный пирог, для которого не нужны яйца и молоко: простой рецепт (видео)
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Такой десерт порадует ваших гостей
Если хочется приготовить что-что сладенькое к чаю, но нет некоторых нужных для выпечки ингредиентов, — не беда. Тот же шоколадный пирог легко сделать, не используя яйца, молоко и шоколад. Такой десерт готовится просто и не потянет лишние средства из вашего бюджета.
Пирог с какао получается вкусным, влажным и воздушным, а особая помадка идеально дополняет десерт. Простой рецепт шоколадного пирога публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Процесс приготовления на видео смотрите, долистав материал до конца.
Рецепт шоколадного пирога без яиц, молока и шоколада
Ингредиенты:
- 18 ст. л. муки
- 3 ст. л. какао
- 12 ст. л. сахара
- 250 мл воды
- 8 ст. л. растительного масла (рафинированного)
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. соды
- 3 ч. л. уксуса
Для помадки:
- 50 мл воды
- 3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. какао
- 20 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Просеиваем муку и какао, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
- Добавляем воду комнатной температуры, растительное масло, перемешиваем до однородности.
- Соду гасим уксусом и добавляем к тесту, перемешиваем.
- Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.
- За 10 минут до готовности пирога готовим шоколадную глазурь. В кастрюлю отправляем воду и сахар, доводим до кипения. Добавляем сливочное масло и какао. При постоянном помешивании завариваем глазурь на среднем огне 1-2 минуты.
- Готовность пирога проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти из пирога чистой и сухой.
- Достаем пирог и с помощью зубочистки делаем отверстия по всей поверхности (как на видео). Заливаем глазурью и посыпаем орешками.
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