Шоколадний пиріг, для якого не потрібні яйця і молоко: простий рецепт (відео)

Такий десерт порадує ваших гостей

Якщо хочеться приготувати щось солодке до чаю, але немає деяких потрібних для випікання інгредієнтів — не біда. Той же шоколадний пиріг легко зробити, не використовуючи яйця, молоко та шоколад. Такий десерт готується просто та не потягне зайві кошти з вашого бюджету.

Пиріг з какао виходить смачним, вологим і повітряним, а особлива помадка ідеально доповнює десерт. Простий рецепт шоколадного пирога публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Процес приготування на відео дивіться, догортавши матеріал до кінця.

Рецепт шоколадного пирога без яєць, молока та шоколаду

Складові:

18 ст. л. борошна

3 ст. л. какао

12 ст. л. цукру

250 мл води

8 ст. л. олії (рафінованої)

10 г ванільного цукру

1 ч. л. соди

3 ч. л. оцту

Для помадки:

50 мл води

3 ст. л. цукру

2 ст. л. какао

20 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно та какао, додаємо цукор, ванільний цукор і добре перемішуємо. Додаємо воду кімнатної температури, олію, перемішуємо до однорідності. Соду гасимо оцтом і додаємо до тіста, перемішуємо. Переливаємо масу у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності пирога готуємо шоколадну глазур. У каструлю відправляємо воду та цукор, доводимо до кипіння. Додаємо вершкове масло та какао. При постійному помішуванні заварюємо глазур на середньому вогні 1-2 хвилини. Готовність пирога перевіряємо дерев’яною паличкою. Вона має вийти з пирога чистою та сухою. Дістаємо пиріг і за допомогою зубочистки робимо отвори на всій поверхні (як на відео). Заливаємо глазур’ю і посипаємо горішками.

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