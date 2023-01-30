Пирожки получаются воздушные, как облако: рецепт теста на основе секретного ингредиента

Вкус теста будет прекрасно гармонировать со сладкой начинкой

Простое творожное тесто готовится очень быстро, а получается воздушное и вкусное. Из него можно приготовить много блюд, к примеру, вкусные заварные блины, пирожки, ленивые вареники, булочки.

Вызывает всеобщий восторг выпечка из творожного теста, пишет vazhnoznat. Тесто на основе творога получается мягким, эластичным и податливым. И работать с ним — одно удовольствие.

Как приготовить творожное тесто

Ингредиенты:

500–550 г муки

200 мл молока

200 г творога

100 г сливочного масла

100 г сахара

7 г сухих дрожжей

1 яйцо

1 ст. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. соли

повидло (джем) для начинки

Приготовление:

Слегка подогреваем молоко. В теплое молоко добавляем 1 чайную ложку сахара от общего количества и дрожжи. Перемешиваем и оставляем минут на 15. В глубокой миске смешиваем творог, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Туда вбиваем одно яйцо. Перемешиваем и мнем вилкой творог. Когда на опаре образуется "шапочка" с пузырьками, отправляем ее к остальным ингредиентам. После опары вливаем в творожную смесь растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешиваем. Небольшими порциями просеиваем муку, перемешивая после каждого добавления. Перекладываем его на поверхность, присыпанную мукой. Замешиваем тесто руками. Шар готового теста перекладываем в глубокую миску и накрываем пищевой пленкой. Оставляем в теплом месте для подъема на 1,5 часа. Затем творожное тесто обомните, а потом разделите его на круглые кусочки. Накрываем их полотенцем и даем постоять 20 минут. Потом мнем каждый шар теста в лепешку диаметром 15 см. На нижнюю часть круга, отступив от края, выкладываем 1–1,5 чайные ложки джема или повидла. Сворачиваем пирожок в рулетик. Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываем полотенцем и оставляем на 20–25 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Рулетики смазываем смесью желтка и столовой ложки молока и отправляем в духовку на 25–30 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.