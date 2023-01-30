Пирожки получаются воздушные, как облако: рецепт теста на основе секретного ингредиента
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Вкус теста будет прекрасно гармонировать со сладкой начинкой
Простое творожное тесто готовится очень быстро, а получается воздушное и вкусное. Из него можно приготовить много блюд, к примеру, вкусные заварные блины, пирожки, ленивые вареники, булочки.
Вызывает всеобщий восторг выпечка из творожного теста, пишет vazhnoznat. Тесто на основе творога получается мягким, эластичным и податливым. И работать с ним — одно удовольствие.
Как приготовить творожное тесто
Ингредиенты:
- 500–550 г муки
- 200 мл молока
- 200 г творога
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 7 г сухих дрожжей
- 1 яйцо
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 0,5 ч. л. соли
- повидло (джем) для начинки
Приготовление:
- Слегка подогреваем молоко. В теплое молоко добавляем 1 чайную ложку сахара от общего количества и дрожжи. Перемешиваем и оставляем минут на 15.
- В глубокой миске смешиваем творог, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Туда вбиваем одно яйцо. Перемешиваем и мнем вилкой творог.
- Когда на опаре образуется "шапочка" с пузырьками, отправляем ее к остальным ингредиентам. После опары вливаем в творожную смесь растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешиваем.
- Небольшими порциями просеиваем муку, перемешивая после каждого добавления. Перекладываем его на поверхность, присыпанную мукой. Замешиваем тесто руками. Шар готового теста перекладываем в глубокую миску и накрываем пищевой пленкой. Оставляем в теплом месте для подъема на 1,5 часа.
- Затем творожное тесто обомните, а потом разделите его на круглые кусочки. Накрываем их полотенцем и даем постоять 20 минут.
- Потом мнем каждый шар теста в лепешку диаметром 15 см. На нижнюю часть круга, отступив от края, выкладываем 1–1,5 чайные ложки джема или повидла. Сворачиваем пирожок в рулетик.
- Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываем полотенцем и оставляем на 20–25 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Рулетики смазываем смесью желтка и столовой ложки молока и отправляем в духовку на 25–30 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.