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Пирожки получаются воздушные, как облако: рецепт теста на основе секретного ингредиента

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Творожное тесто для пирожков - рецепт Новость обновлена 30 января 2023, 11:55
Творожное тесто для пирожков - рецепт. Фото pixabay.com

Вкус теста будет прекрасно гармонировать со сладкой начинкой

Простое творожное тесто готовится очень быстро, а получается воздушное и вкусное. Из него можно приготовить много блюд, к примеру, вкусные заварные блины, пирожки, ленивые вареники, булочки.

Вызывает всеобщий восторг выпечка из творожного теста, пишет vazhnoznat. Тесто на основе творога получается мягким, эластичным и податливым. И работать с ним — одно удовольствие.

Как приготовить творожное тесто

Ингредиенты:

  • 500–550 г муки
  • 200 мл молока
  • 200 г творога
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • повидло (джем) для начинки

Приготовление:

  1. Слегка подогреваем молоко. В теплое молоко добавляем 1 чайную ложку сахара от общего количества и дрожжи. Перемешиваем и оставляем минут на 15.
  2. В глубокой миске смешиваем творог, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Туда вбиваем одно яйцо. Перемешиваем и мнем вилкой творог.
  3. Когда на опаре образуется "шапочка" с пузырьками, отправляем ее к остальным ингредиентам. После опары вливаем в творожную смесь растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешиваем.
  4. Небольшими порциями просеиваем муку, перемешивая после каждого добавления. Перекладываем его на поверхность, присыпанную мукой. Замешиваем тесто руками. Шар готового теста перекладываем в глубокую миску и накрываем пищевой пленкой. Оставляем в теплом месте для подъема на 1,5 часа.
  5. Затем творожное тесто обомните, а потом разделите его на круглые кусочки. Накрываем их полотенцем и даем постоять 20 минут.
  6. Потом мнем каждый шар теста в лепешку диаметром 15 см. На нижнюю часть круга, отступив от края, выкладываем 1–1,5 чайные ложки джема или повидла. Сворачиваем пирожок в рулетик.
  7. Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываем полотенцем и оставляем на 20–25 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Рулетики смазываем смесью желтка и столовой ложки молока и отправляем в духовку на 25–30 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.

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