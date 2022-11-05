Как приготовить идеальное тесто для пышной пиццы: рецепт, который должен быть у каждой хозяйки (видео)

Пицца – блюдо, которое любят все, включая детей

Вариантов приготовления домашней пиццы существует множество, поэтому каждый сможет найти тот вариант, который придется ему по душе.

В этом материале предлагаем сделать блюдо с пышным тестом, а не тоненьким. Рецептом такой пиццы поделилась украинская фудблогерша Анна anny.cooking в Инстаграме.

Как приготовить тесто для пышной пиццы

Ингредиенты на 2 пиццы диаметром 30 см:

200 мл теплой воды

6 г сухих дрожжей

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

350 г муки

2 ст.л. оливкового масла

Приготовление:

Соединяем теплую воду, дрожжи, сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто. Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки. Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30-40 мин до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на 2 части. Кусочек пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто в круг на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики. Начинка такая (но можно по вашему вкусу!): кетчуп, сыр, помидор, моцарелла, кукуруза, оливки, колбаска, сыр. Выкладываем начинку и даем пицце постоять 10-15 мин перед выпеканием, это важно, чтобы она была пышная. Противень переворачиваем и разогреваем вместе с духовкой – так на него удобнее выкладывать пиццу. Выкладываем пиццу на противень вместе с пергаментом. Выпекаем на разогретом противне в разогретой духовке при 200 градусах до 20 мин. Бортики должны быть слегка румяны, перепекать не стоит, если слишком позолотятся — бортики могут стать сухими и "дубовыми".

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт картофельной пиццы. А вообще можно приготовить любую. Например, сделать пиццу на сковороде буквально за 15 минут, а также в кружке в микроволновке.