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Умопомрачительный шоколадный пирог, для которого не нужны яйца и молоко: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Вкусный пирог с какао Новость обновлена 27 января 2023, 13:46
Вкусный пирог с какао. Фото rbc.ua

Такой десерт порадует ваших гостей

Если хочется приготовить что-что сладенькое к чаю, но нет некоторых нужных для выпечки ингредиентов, — не беда. Тот же шоколадный пирог легко сделать, не используя яйца, молоко и шоколад. Такой десерт готовится просто и не потянет лишние средства из вашего бюджета.

Пирог с какао получается вкусным, влажным и воздушным, а особая помадка идеально дополняет десерт. Простой рецепт шоколадного пирога публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Процесс приготовления на видео смотрите, долистав материал до конца.

Рецепт шоколадного пирога без яиц, молока и шоколада

Ингредиенты:

  • 18 ст. л. муки
  • 3 ст. л. какао
  • 12 ст. л. сахара
  • 250 мл воды
  • 8 ст. л. растительного масла (рафинированного)
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. соды
  • 3 ч. л. уксуса

Для помадки:

  • 50 мл воды
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. какао
  • 20 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Просеиваем муку и какао, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
  2. Добавляем воду комнатной температуры, растительное масло, перемешиваем до однородности.
  3. Соду гасим уксусом и добавляем к тесту, перемешиваем.
  4. Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.
  5. За 10 минут до готовности пирога готовим шоколадную глазурь. В кастрюлю отправляем воду и сахар, доводим до кипения. Добавляем сливочное масло и какао. При постоянном помешивании завариваем глазурь на среднем огне 1-2 минуты.
  6. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти из пирога чистой и сухой.
  7. Достаем пирог и с помощью зубочистки делаем отверстия по всей поверхности (как на видео). Заливаем глазурью и посыпаем орешками.

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