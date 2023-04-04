Как у мамы, но с секретом: рецепт ватрушек с необычной начинкой
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Любимая мамина выпечка — сколько воспоминаний с ней связано. Как можно забыть мамино вкуснющее печенье или непревзойденный тертый пирог?
А помните ее ватрушки? С нетерпением ждали, пока они наконец приготовятся, мама достанет их из духовки и можно "незаметно" взять одну. А что, если вспомнить детство и испечь их? Только поэкспериментировать вместе с Сookorama.com.ua и сделать их с другой начинкой.
Как приготовить ватрушки с мясом
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 350 гр;
- дрожжи прессованные – 30 гр;
- молоко 2,5% – 100 мл;
- сахар – 40 г;
- маргарин – 50 гр;
- сметана 20% – 70 гр;
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- куриное филе – 400 гр;
- лук – 1 шт;
- масло сливочное – 50 гр;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Для заливки:
- сметана – 100 мл;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Готовим тесто. Для этого в теплое молоко добавляем 0,5 ч. ложки сахара, 2-3 ч. ложки муки. Размешиваем, накрываем полотенцем, оставляем на 30-40 минут в теплое место до появления "шапки".
- Муку просеиваем, добавляем соль, сахар, размягченный потертый на крупной терке маргарин и вливаем сметану. Тесто растираем в большую крошку.
- Соединяем тесто с опарой и вымешиваем. Накрываем полотенцем, даем постоять 10-15 минут в теплом месте и снова хорошо вымешиваем.
- Для начинки отвариваем филе, поджариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле лук. Мясо измельчаем блендером, добавляем лук, сливочное масло, солим и перчим по вкусу.
- Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Сверху размещаем начинку. Сворачиваем рулетом, широкий край защипываем, режем кружочками толщиной 1,5 см.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем подсолнечным маслом. Размещаем ватрушку с мясом, даем тесту подняться. Ватрушки необходимо смазать взбитым яйцом и посадить в разогретую до 180°С духовку. Выпекаем 30 минут.
- Готовые булочки с мясом смазываем сметанной заливкой, накрываем крышкой и даем настояться.
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