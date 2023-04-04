Как у мамы, но с секретом: рецепт ватрушек с необычной начинкой

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Любимая мамина выпечка — сколько воспоминаний с ней связано. Как можно забыть мамино вкуснющее печенье или непревзойденный тертый пирог?

А помните ее ватрушки? С нетерпением ждали, пока они наконец приготовятся, мама достанет их из духовки и можно "незаметно" взять одну. А что, если вспомнить детство и испечь их? Только поэкспериментировать вместе с Сookorama.com.ua и сделать их с другой начинкой.

Как приготовить ватрушки с мясом

Ингредиенты

Для теста:

мука – 350 гр;

дрожжи прессованные – 30 гр;

молоко 2,5% – 100 мл;

сахар – 40 г;

маргарин – 50 гр;

сметана 20% – 70 гр;

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

куриное филе – 400 гр;

лук – 1 шт;

масло сливочное – 50 гр;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Для заливки:

сметана – 100 мл;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Готовим тесто. Для этого в теплое молоко добавляем 0,5 ч. ложки сахара, 2-3 ч. ложки муки. Размешиваем, накрываем полотенцем, оставляем на 30-40 минут в теплое место до появления "шапки". Муку просеиваем, добавляем соль, сахар, размягченный потертый на крупной терке маргарин и вливаем сметану. Тесто растираем в большую крошку. Соединяем тесто с опарой и вымешиваем. Накрываем полотенцем, даем постоять 10-15 минут в теплом месте и снова хорошо вымешиваем. Для начинки отвариваем филе, поджариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле лук. Мясо измельчаем блендером, добавляем лук, сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Сверху размещаем начинку. Сворачиваем рулетом, широкий край защипываем, режем кружочками толщиной 1,5 см. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем подсолнечным маслом. Размещаем ватрушку с мясом, даем тесту подняться. Ватрушки необходимо смазать взбитым яйцом и посадить в разогретую до 180°С духовку. Выпекаем 30 минут. Готовые булочки с мясом смазываем сметанной заливкой, накрываем крышкой и даем настояться.

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