Як у мами, але з секретом: рецепт ватрушок з незвичайною начинкою

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Улюблена мамина випічка – скільки спогадів із нею пов’язано. Як можна забути мамине смачне печиво, або неперевершений тертий пиріг?

А пам’ятаєте її ватрушки? З нетерпінням чекали, доки вони нарешті приготуються, мама дістане їх із духовки й можна "непомітно" взяти одну. А що, якщо пригадати дитинство та зпекти їх? Тільки поекспериментувати разом із Сookorama.com.ua та зробити їх з іншою начинкою.

Як приготувати ватрушку з м’ясом?

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 350 гр;

дріжджі пресовані – 30 г;

молоко 2,5% — 100 мл;

цукор – 40 г;

маргарин — 50 гр;

сметана 20% — 70 гр;

яйце – 1 шт.

Для начинки:

куряче філе – 400 гр;

цибуля – 1 шт.;

олія вершкове – 50 гр;

сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Для заливання:

сметана – 100 мл;

сіль на смак.

Спосіб приготування:

Готуємо тісто. Для цього в тепле молоко додаємо 0,5 ч. ложки цукру, 2-3 ч. ложки борошна. Розмішуємо, накриваємо рушником, залишаємо на 30-40 хвилин у тепле місце до появи "шапки". Борошно просіюємо, додаємо сіль, цукор, пом’якшений потертий на великій тертці маргарин і вливаємо сметану. Тісто розтираємо у велику крихту. З’єднуємо тісто з опарою та вимішуємо. Накриваємо рушником, даємо постояти 10-15 хвилин у теплому місці та знову добре вимішуємо. Для начинки відварюємо філе, підсмажуємо до золотистого кольору на олії цибулю. М’ясо подрібнюємо блендером, додаємо цибулю, вершкове масло, солимо і перчимо до смаку. Тісто розгортаємо у прямокутний пласт товщиною 1 см. Зверху розміщуємо начинку. Згортаємо рулетом, широкий край защипуємо, ріжемо кружальцями завтовшки 1,5 см. Деко застилаємо пергаментним папером і змащуємо соняшниковою олією. Розміщуємо ватрушку з м’ясом, даємо тісту піднятися. Ватрушки необхідно змастити збитим яйцем і посадити в розігріту до 180 ° С духовку. Випікаємо 30 хвилин. Готові булочки з м’ясом змащуємо сметанною заливкою, накриваємо кришкою та даємо настоятися.

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