Як у мами, але з секретом: рецепт ватрушок з незвичайною начинкою
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Улюблена мамина випічка – скільки спогадів із нею пов’язано. Як можна забути мамине смачне печиво, або неперевершений тертий пиріг?
А пам’ятаєте її ватрушки? З нетерпінням чекали, доки вони нарешті приготуються, мама дістане їх із духовки й можна "непомітно" взяти одну. А що, якщо пригадати дитинство та зпекти їх? Тільки поекспериментувати разом із Сookorama.com.ua та зробити їх з іншою начинкою.
Як приготувати ватрушку з м’ясом?
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 350 гр;
- дріжджі пресовані – 30 г;
- молоко 2,5% — 100 мл;
- цукор – 40 г;
- маргарин — 50 гр;
- сметана 20% — 70 гр;
- яйце – 1 шт.
Для начинки:
- куряче філе – 400 гр;
- цибуля – 1 шт.;
- олія вершкове – 50 гр;
- сіль, перець чорний мелений – до смаку.
Для заливання:
- сметана – 100 мл;
- сіль на смак.
Спосіб приготування:
- Готуємо тісто. Для цього в тепле молоко додаємо 0,5 ч. ложки цукру, 2-3 ч. ложки борошна. Розмішуємо, накриваємо рушником, залишаємо на 30-40 хвилин у тепле місце до появи "шапки".
- Борошно просіюємо, додаємо сіль, цукор, пом’якшений потертий на великій тертці маргарин і вливаємо сметану. Тісто розтираємо у велику крихту.
- З’єднуємо тісто з опарою та вимішуємо. Накриваємо рушником, даємо постояти 10-15 хвилин у теплому місці та знову добре вимішуємо.
- Для начинки відварюємо філе, підсмажуємо до золотистого кольору на олії цибулю. М’ясо подрібнюємо блендером, додаємо цибулю, вершкове масло, солимо і перчимо до смаку.
- Тісто розгортаємо у прямокутний пласт товщиною 1 см. Зверху розміщуємо начинку. Згортаємо рулетом, широкий край защипуємо, ріжемо кружальцями завтовшки 1,5 см.
- Деко застилаємо пергаментним папером і змащуємо соняшниковою олією. Розміщуємо ватрушку з м’ясом, даємо тісту піднятися. Ватрушки необхідно змастити збитим яйцем і посадити в розігріту до 180 ° С духовку. Випікаємо 30 хвилин.
- Готові булочки з м’ясом змащуємо сметанною заливкою, накриваємо кришкою та даємо настоятися.
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