Укр

Все искали именно этот рецепт: торт без духовки и сковороды за полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Торт "Быстрый" в микроволновке Новость обновлена 05 апреля 2023, 07:59
Торт "Быстрый" в микроволновке. Фото mandarynka.com.ua

Невероятно вкусно и легко!

Мало кто не любит невероятные десерты к чаю, но многие не любят с ними возиться. А что, если приготовить такую вкуснятину в микроволновке?

Именно такой тортик мы с Mandarynka.com.ua будем готовить. Получится невероятно нежный десерт всего за полчаса.

Как приготовить торт "Быстрый"

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 6 ст. л;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 6 ст. л;
  • мука — 5 ст. л;
  • какао — 1 ст. л;
  • масло подсолнечное — 2 ст.л;
  • сода — 0.5 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана жирная — 350 мл;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой и отправляем в холодильник в холодильник.
  2. Муку просеиваем и смешиваем с какао, солью, сахаром.
  3. В смесь вливаем молоко, растительное масло, перемешиваем.
  4. Яйца взбиваем до однородности и вливаем в массу, вымешиваем.
  5. Соду гасим уксусом и добавляем в тесто, перемешиваем.
  6. Выливаем тесто в силиконовую форму и отправляем в микроволновку. Выпекаем на максимальной мощности до готовности.
  7. Когда микроволновка выключится, оставляем торт еще на 10 минут при закрытой дверце.
  8. Вынимаем бисквит, режем на два коржа и оставляем охлаждаться.
  9. Формируем торт, смазывая лепешки, верх и бока кремом. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орехами.

Если вам придутся по душе десерты без выпечки, можно приготовить ореховый торт. Вам даже мука не понадобиться!

Теги:
#Рецепт #Торт #Микроволновка #Готовим дома