Все искали именно этот рецепт: торт без духовки и сковороды за полчаса
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Невероятно вкусно и легко!
Мало кто не любит невероятные десерты к чаю, но многие не любят с ними возиться. А что, если приготовить такую вкуснятину в микроволновке?
Именно такой тортик мы с Mandarynka.com.ua будем готовить. Получится невероятно нежный десерт всего за полчаса.
Как приготовить торт "Быстрый"
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 6 ст. л;
- соль — щепотка;
- молоко — 6 ст. л;
- мука — 5 ст. л;
- какао — 1 ст. л;
- масло подсолнечное — 2 ст.л;
- сода — 0.5 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана жирная — 350 мл;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой и отправляем в холодильник в холодильник.
- Муку просеиваем и смешиваем с какао, солью, сахаром.
- В смесь вливаем молоко, растительное масло, перемешиваем.
- Яйца взбиваем до однородности и вливаем в массу, вымешиваем.
- Соду гасим уксусом и добавляем в тесто, перемешиваем.
- Выливаем тесто в силиконовую форму и отправляем в микроволновку. Выпекаем на максимальной мощности до готовности.
- Когда микроволновка выключится, оставляем торт еще на 10 минут при закрытой дверце.
- Вынимаем бисквит, режем на два коржа и оставляем охлаждаться.
- Формируем торт, смазывая лепешки, верх и бока кремом. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орехами.
Если вам придутся по душе десерты без выпечки, можно приготовить ореховый торт. Вам даже мука не понадобиться!