Все искали именно этот рецепт: торт без духовки и сковороды за полчаса

Невероятно вкусно и легко!

Мало кто не любит невероятные десерты к чаю, но многие не любят с ними возиться. А что, если приготовить такую вкуснятину в микроволновке?

Именно такой тортик мы с Mandarynka.com.ua будем готовить. Получится невероятно нежный десерт всего за полчаса.

Как приготовить торт "Быстрый"

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 6 ст. л;

соль — щепотка;

молоко — 6 ст. л;

мука — 5 ст. л;

какао — 1 ст. л;

масло подсолнечное — 2 ст.л;

сода — 0.5 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.

Для крема:

сметана жирная — 350 мл;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой и отправляем в холодильник в холодильник. Муку просеиваем и смешиваем с какао, солью, сахаром. В смесь вливаем молоко, растительное масло, перемешиваем. Яйца взбиваем до однородности и вливаем в массу, вымешиваем. Соду гасим уксусом и добавляем в тесто, перемешиваем. Выливаем тесто в силиконовую форму и отправляем в микроволновку. Выпекаем на максимальной мощности до готовности. Когда микроволновка выключится, оставляем торт еще на 10 минут при закрытой дверце. Вынимаем бисквит, режем на два коржа и оставляем охлаждаться. Формируем торт, смазывая лепешки, верх и бока кремом. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орехами.

Если вам придутся по душе десерты без выпечки, можно приготовить ореховый торт. Вам даже мука не понадобиться!